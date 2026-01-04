Matías Almeyda achaca la derrota ante el Levante a la nula efectividad: "Si te falta eso, te falta todo en el fútbol"

Matías Almeyda comparecía tras la derrota del Sevilla FC ante el Levante con el ánimo bajo. En los micrófonos de Movistar+ ya dejaba claro que prefería "analizarlo mejor". "Creo que hay que concretar y después, por momentos, al equipo se le vio impreciso, nervioso. Después, el segundo tiempo creo que fue lo que buscábamos, pero faltó esa claridad final".

El gol al filo del descanso hizo "muchísimo" daño al Sevilla FC, "porque aparte de una jugada donde quedamos desacomodados, donde perdemos una segunda pelota y ellos hasta el momento habían llegado una vez en una acción parecida, en una pérdida de marca". Almeyda cree que "de concretar" las acciones que tuvieron "el partido hubiese sido otro".

El entrenador, que no estuvo en el banquillo por sanción, cambió el sistema de juego en el segundo tiempo para intentar darle la vuelta al resultado. "Buscábamos arriesgar un poco más y modificarle el esquema a alguien que nos había estudiado", explicó. Además, vio a Peque "muy cansado, no podía seguir" y "era la única formación que entraba con los jugadores disponibles que teníamos". Asimismo, resaltó que consiguieron el objetivo, ya que en la segunda parte lograron entrar más por las bandas

También respondió Almeyda a la última oportunidad del Sevilla FC para poder remontar. El penalti señalado en el 90' le abría una puerta. Agoumé cogió la pelota, se la dio a Alexis y este se la entregó a Isaac Romero, que finalmente falló el lanzamiento y el rebote por una muy buena acción del portero. "Tira el que más confianza tiene y como lo han hecho en otros momentos. Hemos tenido pocos penales en realidad en lo que va del torneo, pero bueno, ni así se dio".

El técnico sevillista afirmó que todos están "enfadados". "La verdad que el esfuerzo es grande y cuando las cosas no se dan hay que seguir, hay que ajustar, hay que analizar en profundidad muchísimas cosas, y bueno, estamos, como te dije antes, a un partido de la finalización de la primera rueda, entonces esperemos el partido que viene poder recuperar puntos".

En rueda de prensa, Almeyda repitió que el Sevilla FC tendrá que competir "hasta el último segundo de este torneo". "Tenemos que ser fuertes y estar preparados para esta lucha. Un día juegas bien, un día mereces, un día no merecés. Esa es la realidad... Obviamente que me voy con un sabor amargo, pero hay que seguir en la batalla".

Sobre la falta de refuerzos, Matías Almeyda comentó que todos sabían por qué hubo una junta en la parte económica hace poco. "Los que estamos acá somos los que vamos a luchar. Si podemos reforzar es un beneficio, pero si no se puede, no hay excusa", dejó claro.

Cuestionado por si, además de la falta de efectividad, el Sevilla FC tiene un problema atrás, 'El Pelado' aclaró que nunca habló de ello. "El problema y el beneficio somos todos. Para que llegue la pelota a atrás pasa por todos. Hoy llegaron cuatro veces y nos hicieron tres goles. Dos acciones son contragolpes. El segundo gol creo que los regresos son más lentos. Pero tenemos que pensar en mejorar todo. Hoy te falta atrás, mañana te falta en el medio. Hablamos de encontrar una regularidad. Es una cuestión de definición. Falta efectividad".

La grada del Ramón Sánchez Pizjuán acabó el partido muy enfadada con su equipo. Además de gritar contra la directiva, como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte, los sevillistas hicieron lo propio con los futbolistas al entonar aquello de "jugadores mercenarios". Almeyda lo tiene claro: "En momentos de dificultad, las divisiones solo llevan a la destrucción".