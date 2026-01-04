Nemanja Gudelj, tras la derrota del Sevilla FC ante el Levante: "No sé qué está pasando"

El capitán del Sevilla FC, Nemanja Gudelj, analizó la derrota de su equipo en los micrófonos de Dazn nada más terminar el encuentro. El central sevillista dejó claro que la derrota por 0-3 les "duele mucho" porque querían empezar el año "con tres puntos" y no lo lograron.

Analizando lo ocurrido, el zaguero explicó que el Levante fue "muy efectivo" con las oportunidades de las que dispuso, mientras que los locales no aprovecharon los innumerables centros que pusieron desde las bandas y el penalti de los últimos compases. "Esa ha sido la diferencia hoy", dijo Gudelj.

El Sevilla FC no pudo sumar su segunda victoria consecutiva en casa, algo que no consigue desde hace más de un año. Gudelj cree que tienen "dificultades" para jugar en Nervión, lo que no encuentra es explicación. "Lo que está pasando no lo sé, creo que nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros mismos. Hemos hecho muy buenos partidos, tenemos que tener la confianza y sobre todo ganar los partidos, marcar las oportunidades que tenemos, que en la liga no tiene muchas y es muy difícil sacar 3 puntos. De la mínima que tengamos hay que sacar lo máximo y hay que hacer más".

El central comprende el enfado de la afición sevillista por perder 0-3 en casa ante un equipo que venía colista. "Normal que la gente se enfade y debe enfadarse". Además, quiso dejar claro que "estamós aquí dándolo todo siempre", lo que no quita que este domingo haya sido "un día malo".

Gudelj piensa que la victoria granota fue "merecida". "Creo que en la primera parte tuvimos bastante el control y nos ha dolido mucho el gol ese en el último minuto. La segunda parte empezamos bien y otra vez ellos tienen una oportunidad y lo marcan. Creo que eso nos mató".

Solo queda pensar en la próxima semana. Gudelj habla de "analizar" la derrota y "volver más fuerte la semana que viene".