Sevilla FC
Las notas del Sevilla FC ante el Levante: dos aprobados y once suspensos
Nyland y Oso, los únicos que aprueban en un pésimo partido ante el Levante
El Sevilla Fútbol Club realizó un partido calamitoso ante el Levante en el estreno de 2026 en Nervión. Goleado por 0-3 se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán en un domingo lluvioso en el que sólo acudieron 25.303 personas al feudo blanquirrojo. Iker Losada, Carlos Espí y Carlos Álvarez hicieron los goles de un Levante que ya no es colista y que deja a los de Matías Almeyda con muy malas sensaciones.
Las notas del Sevilla FC
(3) Matías Almeyda: habría que preguntarse cuál era el plan de partido y más allá de ello, qué plantilla tiene a su disposición, que es pésima. Por todo ello ya puede ir exigiendo a Antonio Cordón algún refuerzo de nivel, o al menos que mejore lo que hay, que tampoco hay que hacer una búsqueda tan minuciosa. El objetivo es sellar cuanto antes la permanencia.
Titulares
(5) Odysseas Vlachodimos: no tuvo culpa en ninguno de los goles del Levante, quizás pudo achicar algo en el tercero, pero todo estaba dicho. Vaya portería que le toca defender...
(4) Juanlu Sánchez: Almeyda tuvo que sustituirlo tras no dar pie con bola en una hora de encuentro. Apenas dos buenos centros dejó.
(2) José Ángel Carmona: buen espectador en el gol de Losada. Tras los cambios de Almeyda pasó al lateral en línea de cuatro. Tampoco mejoró.
(2) Nemanja Gudelj: venía demostrando un buen nivel, siendo el que organizaba al Sevilla desde la base, pero quedó retratado en los dos primeros. Mira en el de Losada y se tropieza en el de Espí.
(4) Kike Salas: fallo grave en el 0-3 con Carlos Álvarez. Lo probó en un remate forzado y fue el mejor en defensa. Le hicieron el penalti en el descuento que falló Isaac.
(5) Oso: no paró de subir la banda, llegó a tiempo en el que pudo ser el 1-0 que acabó anulado, le regaló uno a Alexis que le sacó Ryan y la tuvo para anotar. No es la mejor noticia del Sevilla, es la única positiva en una plantilla con ínfimo nivel.
(4) Batista Mendy: la movilidad de Carlos Álvarez lo volvió loco. Con balón no estuvo mal en el tramo del primer tiempo del Sevilla.
(3) Lucien Agoumé: lento, diésel como de costumbre y fallón en todo. Adivina cualquiera qué pretende hacer jugando a esa velocidad.
(4) Djibril Sow: desdibujado como sus compañeros. Otro que sale retratado en el gol de Iker Losada.
(4) Peque Fernández: errático con el balón en los pies. Será Almeyda quien diga si el cambio, que no pareció táctico, venía provocado por alguna lesión. Le metió un buen balón al espacio a Sow.
(4) Alexis Sánchez: la tuvo de cabeza, no para de moverse e intentarlo, pero se nota que le pesa la edad en muchas jugadas. De igual forma, si estuviera mejor acompañado sería otro cantar.
Suplentes
(3) Adnan Januzaj: le puso empeño, buscó meter centros al área, pero apenas creó peligro. Un zurdo como él, con el golpeo que tenía, y cómo dispara ahora...
(0) Isaac Romero: tuvo una que la mandó alta y en el 92' falló el penalti del Sevilla tirándolo horrible y encontrándose también a Ryan en el rechace.
