Las notas del Sevilla FC ante el Levante: dos aprobados y once suspensos

El Sevilla Fútbol Club realizó un partido calamitoso ante el Levante en el estreno de 2026 en Nervión. Goleado por 0-3 se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán en un domingo lluvioso en el que sólo acudieron 25.303 personas al feudo blanquirrojo. Iker Losada, Carlos Espí y Carlos Álvarez hicieron los goles de un Levante que ya no es colista y que deja a los de Matías Almeyda con muy malas sensaciones.

Las notas del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: habría que preguntarse cuál era el plan de partido y más allá de ello, qué plantilla tiene a su disposición, que es pésima. Por todo ello ya puede ir exigiendo a Antonio Cordón algún refuerzo de nivel, o al menos que mejore lo que hay, que tampoco hay que hacer una búsqueda tan minuciosa. El objetivo es sellar cuanto antes la permanencia.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: no tuvo culpa en ninguno de los goles del Levante, quizás pudo achicar algo en el tercero, pero todo estaba dicho. Vaya portería que le toca defender...

(4) Juanlu Sánchez: Almeyda tuvo que sustituirlo tras no dar pie con bola en una hora de encuentro. Apenas dos buenos centros dejó.

(2) José Ángel Carmona: buen espectador en el gol de Losada. Tras los cambios de Almeyda pasó al lateral en línea de cuatro. Tampoco mejoró.

(2) Nemanja Gudelj: venía demostrando un buen nivel, siendo el que organizaba al Sevilla desde la base, pero quedó retratado en los dos primeros. Mira en el de Losada y se tropieza en el de Espí.

(4) Kike Salas: fallo grave en el 0-3 con Carlos Álvarez. Lo probó en un remate forzado y fue el mejor en defensa. Le hicieron el penalti en el descuento que falló Isaac.

(5) Oso: no paró de subir la banda, llegó a tiempo en el que pudo ser el 1-0 que acabó anulado, le regaló uno a Alexis que le sacó Ryan y la tuvo para anotar. No es la mejor noticia del Sevilla, es la única positiva en una plantilla con ínfimo nivel.

(4) Batista Mendy: la movilidad de Carlos Álvarez lo volvió loco. Con balón no estuvo mal en el tramo del primer tiempo del Sevilla.

(3) Lucien Agoumé: lento, diésel como de costumbre y fallón en todo. Adivina cualquiera qué pretende hacer jugando a esa velocidad.

(4) Djibril Sow: desdibujado como sus compañeros. Otro que sale retratado en el gol de Iker Losada.

(4) Peque Fernández: errático con el balón en los pies. Será Almeyda quien diga si el cambio, que no pareció táctico, venía provocado por alguna lesión. Le metió un buen balón al espacio a Sow.

(4) Alexis Sánchez: la tuvo de cabeza, no para de moverse e intentarlo, pero se nota que le pesa la edad en muchas jugadas. De igual forma, si estuviera mejor acompañado sería otro cantar.

Suplentes

(3) Adnan Januzaj: le puso empeño, buscó meter centros al área, pero apenas creó peligro. Un zurdo como él, con el golpeo que tenía, y cómo dispara ahora...

(0) Isaac Romero: tuvo una que la mandó alta y en el 92' falló el penalti del Sevilla tirándolo horrible y encontrándose también a Ryan en el rechace.