Un regreso esperado y una baja confirmada en el entrenamiento del Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club regresó este miércoles a los entrenamientos tras una sesión de recuperación el Día de Reyes mirando ya al trascendental duelo contra el Celta de Vigo del próximo lunes. Ese partido, en el que los de Matías Almeyda buscarán una victoria que les permita ahuyentar los fantasmas creados tras la goleada recibida por el Levante la pasada jornada.

Ante los vigueses, los sevillistas cerrarán la primera vuelta del campeonato, en el que marchan undécimos con 20 puntos, a cuatro de la zona caliente de la tabla que marca el Valencia con 16. Por ello, un triunfo sería vital para encarar la segunda parte de LaLiga. Repitió una y otra vez el Pelado tras la derrota con los granotas que el Sevilla tendrá que competir "hasta el último segundo de este torneo". "Tenemos que ser fuertes y estar preparados para esta lucha. Un día juegas bien, un día mereces, un día no merecés. Esa es la realidad... Obviamente que me voy con un sabor amargo, pero hay que seguir en la batalla", explicaba, dando por hecho que cuanto antes tienen los nervionenses que sumar los puntos que los libre de la quema.

Para esa batalla ha recuperado este miércoles Almeyda a una pieza fundamental, Rubén Vargas, que se apunta de esta manera al duelo contra el Celta de Vigo del lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aún le quedan cuatro sesiones por delante al suizo para acercarse al 100% y poder ser el faro del Sevilla el ataque ante los olívicos, que llegarán tras vencer por 4-1 al Valencia en la pasada jornada.

Seis ausencias en la sesión

Al contrario que Vargas, quienes no llegarán al choque serán César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González, tres bajas sensibles para Matías Almeyda que se unen a las ausencias de Chidera Ejuke y Akor Adams, los dos en la Copa África con Nigeria, con quien se jugarán el pase a semifinales frente a Argelia el próximo sábado a las 17:00. Aunque fueran eliminados es difícil que ambos pudieran estar a disposición del argentino para jugar ante el Celta.

Ramón Martínez perfila su llegada al Valladolid

Además de los cinco citados, siendo tres bajas por lesión y dos por compromisos internacionales, el que tampoco se ha ejercitado ha sido Ramón Martínez, ya en Valladolid, como adelantó Zona Mixta, perfilando su incorporación al conjunto pucelano. Firmará tres años y medio, hasta 2029, tras desvincularse del Sevilla con un traspaso a coste cero en el que los vallisoletanos adquieren el 60% del central de Mula y los hispalenses se reservan el 40% de su futura venta si fuera en este verano, y el 30% si fuera en el siguiente, en el de 2027.

Así, Antonio Cordón gana espacio salarial por si pudiera acudir al mercado de fichajes, al que irá, a priori, con mínimos para reforzar a un conjunto nervionense muy necesitado de calidad para afrontar la segunda vuelta de la temporada y no estar jornada tras jornada pensando en la salvación.