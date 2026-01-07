Ramón Martínez abandona el Sevilla a coste cero y firmará por el Valladolid hasta 2029

Tras el pronto adiós en el mercado invernal de Álvaro Fernández marchándose al Deportivo después de rescindir su contrato, Ramón Martínez será el segundo jugador del Sevilla Fútbol Club en hacer las maletas en esta ventana de enero de fichajes. El central de Mula lo hará rumbo al Real Valladolid, liberando así más espacio salarial para que Antonio Cordón pueda trabajar en la contratación de algún futbolista en el mes en curso.

Fue en el pasado mercado invernal cuando el canterano sevillista cogió ficha del primer equipo, la misma que tampoco ha aprovechado en demasía. 14 minutos en la victoria en Vallecas por 1-2, 88' en la derrota en casa con el Mallorca por 1-3 y 81' en Toledo en la Copa del Rey en el 1-4 a favor de los nervionenses. Ese ha sido el pobre bagaje en estos primeros meses de competición que lo llevan a buscar una salida de la mano de Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, quien lo conoce de su paso por el Sevilla.

Se marcha traspasado a coste cero y el Sevilla se reserva un porcentaje de venta futura

El traspaso, a coste cero, se cierra en una adquisición por parte del Real Valladolid del 60% del pase de Ramón Martínez, reservándose el Sevilla Fútbol Club el 40% de una futura venta como adelantó ABC. De esta forma el conjunto nervionense libera espacio para el mercado invernal, el jugador sale en busca de minutos y los pucelanos ganan un defensor

La entidad blanquivioleta adquiere el 60% de los derechos del futbolista, mientras que el Sevilla FC se reserva el 40% de una futura venta, todo ello a cambio de un traspaso de coste simbólico. Una fórmula que satisface a ambas partes: el Sevilla gana espacio en su plantilla y el Valladolid cubre una baja importante en su defensa. Si la futura venta se da este verano próximo sí sería un 40% lo que se llevaría el Sevilla, mientras que si es dentro de un año y medio el porcentaje bajaría al 30 como apunta ElDesmarque.

El central sevillista, hasta el momento de la ficha, ya ha pasado incluso reconocimiento médico y firmará con los vallisoletanos hasta 2029.