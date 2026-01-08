Alexis Sánchez zanja los rumores de su salida y defiende a Isaac tras fallar el penalti: "Le di confianza"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de cara al importante partido ante el Celta de Vigo del próximo lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En el encuentro pasado ante el Levante, con goleada incluida de los granotas por 0-3, la referencia ofensiva del conjunto de Matías Almeyda fue Alexis Sánchez, que jugó como delantero al haber salido justamente el día anterior Isaac Romero de un proceso febril.

A la postre, el lebrijano fallaría un penalti en los minutos finales con 0-2 en el marcador que podría haber metido al Sevilla en el encuentro. Sobre esa acción y más habló el chileno en la rueda de prensa intersemanal ante los medios de comunicación.

A olvidar la derrota ante el Levante: "Queríamos ganar. Los jugadores pensaron lo mismo. Y nada, tristes, estamos ahora con la mente en el lunes en revertir esto y ganar un partido también para la gente, para la afición".

Isaac Romero tira un penalti durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Levante UD en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Alexis explica el penalti fallado de Isaac al Levante

Penalti fallado: "Nada, Agoumé tomó el balón, como siempre lo hacen, tomo el balón y después al final le pego yo. Y en ese momento me pasó el balón y le dije a Isa si lo quería patear. Y él me dijo sí, se sentía con confianza y es parte del fútbol. Puede pasar, equivocarse y también es de aquí, del club, de la cantera. Y si él no aprende ahora, algún día tiene que aprender. Yo me tocó fallar a mí en el Mundial y después me tocó hacer el penal más importante de mi vida y es para que él aprenda. A mí no me va a cambiar hoy día en el fútbol, no me va a cambiar nada. A él sí le va a cambiar, de mejorar, aprender. Y después, obviamente, después del partido, él estaba triste. Estaba triste porque sabe falló un penal. Y le dije, es parte del fútbol, te equivocaste, este penal te sirvió y te va a servir para el futuro. Eres del Sevilla, eres de la cantera, está en tu casa y más te va a servir a ti que eres joven todavía y te falta para aprender. Por eso le di la confianza. Eso solamente, si era uno a uno, hacíamos uno a uno y lo bateaba yo".

Alexis pide concentración: "Creo que tenemos que estar más concentrados, no volvernos locos, que lo que veo que nos pasa mucho a veces nos desesperamos. Mientras tengamos la tranquilidad dentro del campo, creo que vamos a tener la opción de llegar al arco, de crear ocasiones, lo hemos demostrado. Creo que la afición también, obviamente, quiere que ganemos, sabe que hay unos jugadores y creo que estamos en debe con la afición y queremos darle alegrías. Falta un poco la concentración y creo que estamos en el camino de la concentración de cada partido".

Alexis ahuyenta los rumores de su salida

Eligió al Sevilla teniendo opciones en Sudamérica: "Muy contento por la afición, creo que se siente el cariño. Afuera hay muchos chicos que me esperan para una foto, el otro día me esperaban para una camiseta y ese cariño se aprecia. Por eso trato de hacerlo bien, de correr todos los balones, aunque no tengo 25, tengo 37 ya, trato de hacerlo bien para que la afición se dé una alegría y obviamente que quieren ganar. Respecto a quedarme aquí, si me habría ido del Sevilla, no habría venido al Sevilla, era el principio de los primeros meses que estaba acá. Tenía opción de irme a Brasil antes y a Chile también. Y quise quedarme acá porque creo que el Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores, creo que hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad en el campo de juego y es solamente eso, que vamos a ganar mientras tengamos tranquilidad".

La relación con Almeyda: "Matías siempre dice seguir con el humor en sentido positivo, seguir con la alegría, creo que si uno está alegre en el entrenamiento lo traspasa el partido, creo yo. Pero es concentración, como le dije antes, él dice concentración, estar cada uno en su posición, no volverse loco en el campo de juego y a veces nos pasa que nos volvemos locos, tú lo ves en los partidos, que a veces nos volvemos locos y ocasiones creamos, teníamos oportunidad, pero como digo siempre, tener la tranquilidad, entrenar en los entrenamientos, hacer las cosas bien y estar enfocado".