Vargas avanza para el Celta y Almeyda entrena sin Carmona este jueves en un Sevilla lleno de ausencias

El Sevilla Fútbol Club siguió su rutina de entrenamientos este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Lo hizo Matías Almeyda preparando el duelo clave en Nervión del próximo lunes ante el Celta de Vigo, en el que los sevillistas buscarán tres puntos para cerrar la primera vuelta con mejores sensaciones y con mayor colchón con los puestos bajos de la tabla.

Rubén Vargas entrena un día más y va cogiendo sensaciones de cara al Celta

El pasado miércoles, en el regreso a la actividad, fue Rubén Vargas la nota positiva de la sesión, saltando junto a sus compañeros al primer entrenamiento grupal tras la recuperación del Día de Reyes. El suizo, con gorro y guantes ante las bajas temperaturas en la capital hispalense, estuvo presente y se ejercitó con normalidad, con el objetivo de ir gradualmente ganando intensidad para llegar al lunes en las mejores condiciones posibles.

Esta mañana, el de Adligenswil ha vuelto a entrenar con normalidad junto a sus compañeros salvo en los rondos, en los que no ha participado, completando partes de la sesión haciendo trabajo en solitario. Además, es uno de los que están en el escaparate en un Sevilla que necesita plusvalías, cuanto antes mejor.

Carmona se une a las bajas del Sevilla

Si el miércoles era Ramón Martínez el que no entrenaba y hacía las maletas rumbo a Valladolid, ya con su traspaso a coste cero rubricado tras firmar con los vallisoletanos hasta 2029, esta mañana era José Ángel Carmona el que no saltaba al césped de la ciudad deportiva. Según informa el Sevilla no reviste gravedad su no comparecencia en la sesión de este jueves.

Se une de esta manera Carmona, por el momento, a los que no llegarán al choque contra los vigueses, que serán César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González, tres bajas sensibles para Matías Almeyda además de los internacionales nigerianos, Chidera Ejuke y Akor Adams, los dos en la Copa África, con quien se jugarán el pase a semifinales frente a Argelia el próximo sábado a las 17:00. Aunque fueran eliminados es difícil que ambos pudieran estar a disposición del argentino para jugar ante el Celta.

En total, seis bajas, además del adiós de Ramón Martínez al Valladolid, tendrá Matías Almeyda para preparar el Sevilla Fútbol Club - Celta de Vigo, partido trascendental para dejar atrás el ridículo ante el Levante de comienzos de 2026.