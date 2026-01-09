Alexis Sánchez habla claro sobre la venta del Sevilla y el papel que podría jugar Sergio Ramos

Alexis Sánchez ha hablado este mediodía ante los medios de comunicación repasando al detalle la actualidad del Sevilla Fútbol Club. El chileno, tras una dilatada trayectoria en el balompié, llegó como agente libre este verano al conjunto nervionense para ser una de las voces autorizadas del vestuario, para guiar a los más jóvenes en sus primeros pasos en la élite y también, para hablar de forma clara acerca de cualquier aspecto que es requerido por la prensa.

Uno de los temas de actualidad en clave sevillista es la venta del club, y uno de los posibles compradores es Sergio Ramos, a quien el de Tocopilla se enfrentó cuando el camero estaba en el Real Madrid y él en el Fútbol Club Barcelona.

Sergio Ramos pugna un balón con Alexis Sánchez en un Real Madrid-FC Barcelona en el Santiago Bernabéu de Copa del Rey. / Kiko Huesca / EFE

Alexis bendice la posible compra del Sevilla por parte de Ramos

Las palabras de Alexis sobre Sergio Ramos y la posible compra del Sevilla: "Sí, como creo que sería bueno para el club que alguien venga que estuvo aquí mucho tiempo y ya después, si al club le hace bien y es mejor para el club, bienvenido sea. Yo estoy de paso aquí, como lo dije antes, estoy para ayudar a los jóvenes, estoy de paso para ayudar al club en la situación que está, que no podían comprar jugadores, que esto y lo otro y obviamente que vengo para hacer un aporte y trato de hacer todos los días eso, un aporte en los entrenamientos, en venir aquí a hablar con ustedes, tratar de que, no sé, Isaac o Juanlu no sientan esa presión, que estén tranquilos, que son parte del club, son parte de la afición, son parte de España y creo que estoy para ayudarlos, creo que tengan esa tranquilidad en el campo de juego y si alguien quiere venir a comprar un club y sea bien para el Sevilla, yo me iré contento. Diré que dejé lo mejor de mí, le di una alegría a la afición, a los niños y también obviamente responderle a ustedes que están todos los días aquí".

Alexis habla de la importancia de la tranquilidad y la gestión de la presión: "Hay que tener tranquilidad para jugar al fútbol, porque claro, hay ocasiones, pero si no se marcan casi nunca es difícil conseguir el objetivo, ¿no? Creo que ahí está el aprendizaje de cada jugador, está en la madurez, ¿no? Yo lo aprendí mucho, yo también me equivoqué, también fallé penales, también me puso nervioso, jugué en los mejores equipos del mundo, tuve la presión de la prensa constantemente, y la sigo teniendo, y ya para mí el fútbol se me hace fácil, para mí, y cuando tengo a alguien mayor al lado, me gustaba más que me explicara, o que me ayudara, y yo, día a día, trato de ayudarle, que tengan tranquilidad, que vamos a salir para adelante, porque tienen capacidad, son buenos para el fútbol, se ven, los veo en los entrenamientos todos los días, y creo que la tranquilidad te lleva a hacer triunfos, a jugar en equipo, y estar unidos, creo que estando unidos en un equipo de fútbol, como en familia, va a salir todo bien adelante, y creo que calidad hay, jugadores hay, para mí".

Alexis Sánchez: "No cualquiera viene al Sevilla en esta situación"

La reflexión de Alexis sobre su llegada y la de Almeyda: "Si le preguntáis a un entrenador de fútbol, por ejemplo, le preguntaba a Guardiola, si quiere venir para acá, al Sevilla, que estuvo a punto de descender, creo que lo pensaría. No cualquiera viene a un equipo sin comprar jugadores, no puedes pagar tanto sueldo, no puedes comprar jugadores de calidad, ¿me entiendes? Vine yo solamente, pero con el dinero que mejor no te digo nada, pero es difícil. Le decía a Guardiola, Matías vino. A Matías le gustan los desafíos, es un desafío importante, y creo que estamos en un buen camino, estamos ahí, pero necesitamos conectar, necesitamos estar ahí, concentrados, no desesperarlo, como le digo siempre. Y es la desesperación. Tú me dijiste que lo habías visto en un partido y entramos en la desesperación que nos juega en contra. Y eso es lo que no nos puede pasar. Porque yo le digo a los jugadores, tranquilos, no nos desesperemos. Yo voy a tratar de hacer el gol, pero cuando ya nos desesperamos, nos hacen un gol o dos goles, ya para mí es más difícil hacerlo, porque están todos atrás. Y es tranquilidad. Tranquilidad a los jugadores y a todos. Y a la afición obviamente, que le queremos dar una alegría a la afición. ¿Me entiendes? Yo cuando no gano, me voy caliente a mi casa porque no le doy una alegría a la afición. Imagínate, quiero darle una alegría, que la gente salga contenta de la casa, y después me esperan acá afuera. Gané todo. Vengo acá a perder, ¿a perder dinero? Pero vengo acá por amor, enseñar a los chicos, estar aquí, ver el campo se juega, y nada, disfrutar del fútbol, como digo siempre, todos los días del entrenamiento, disfruto, salgo antes, me dicen ¿estás loco tú? ¿Por qué? Disfruto el fútbol. Me dicen loco que salgo antes a pegarle al balón".