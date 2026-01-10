Sevilla FC - Celta de Vigo: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

La primera vuelta de LaLiga EA Sports echará el cierre en el Ramón Sánchez-Pizjuán este lunes. Lo hará con el duelo entre Sevilla Fútbol Club y Real Club Celta de Vigo.

Dos equipos que viven realidades opuestas y en el que los de Matías Almeyda buscarán una victoria que ahuyente la mala dinámica surgida tras la debacle ante el Levante en casa del inicio de 2026.

Altas y bajas del Sevilla FC

El conjunto sevillista llega con las bajas esperadas a principio de semana salvo Rubén Vargas, que el viernes sumó su tercer entrenamiento consecutivo a las órdenes del Pelado y se apunta al duelo frente a los de Claudio Giráldez. El suizo, si está bien, irá de inmediato al once dada la importancia que tiene en el cuadro nervionense.

José Ángel Carmona, que había sido duda y no se ejercitó el jueves, sí lo hizo el viernes confirmando que también figurará en la relación de jugadores que facilite el Sevilla al comienzo del encuentro ante el Celta.

Quienes no llegarán de forma segura son César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González, todos ellos lesionados, además de Chidera Ejuke y Akor Adams, concentrados con Nigeria para la disputa de la Copa ÁFrica.

Horario del partido entre Sevilla FC y Celta de Vigo

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Real Club Celta de Vigo de Claudio Giráldez se enfrentarán en la jornada 19 de La Liga EA Sports este lunes 12 de enero a las 21:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en suelo nervionense, el conjunto sevillista ganó el último en la despedida de Jesús Navas con un solitario gol desde fuera del área de Manu Bueno, perdió en la anterior por 1-2, empató a dos en dos ocasiones de forma consecutiva y ganó 4-2 hace cinco temporadas.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Levante UD

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Real Club Celta de Vigo de Claudio Giráldez, correspondiente a la jornada 19 de La Liga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración minuto a minuto.