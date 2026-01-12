Alineaciones probables del Sevilla-Celta: Almeyda cuenta con seis bajas seguras

El Sevilla Fútbol Club será el encargado, junto al Celta de Vigo, de cerrar la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Ambos lo harán este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo en el que cada uno lucha por diferentes objetivos.

Los de Matías Almeyda sufrieron en el entrenamiento del domingo la ausencia de Alexis Sánchez por una contusión en la pelvis, que lo deja en duda -va convocado- para el encuentro ante los de Claudio Giráldez. César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González son los tres lesionados, además de los internacionales Chidera Ejuke y Akor Adams y del sancionado Marcao.

Alineación del Sevilla Fútbol Club Visualización de la alineación del Sevilla Fútbol Club.

El plan de Almeyda ante el Celta

Si algo hay seguro en el Sevilla de Matías Almeyda es la presencia de Odysseas Vlachodimos bajo palos, situación que también le abre la puerta este invierno a su competidor, a Orjan Nyland. Por delante del greco-alemán estarán cinco defensores, siendo José Ángel Carmona fijo en el perfil diestro, este lunes como carrilero presumiblemente y sin Juanlu a su lado.

Nemanja Gudelj, Andrés Castrín y Kike Salas pueden ser quienes conformen el eje de la zaga, con Oso en la izquierda cada vez volviéndose más determinante. Tanguy Nianzou vuelve a la convocatoria, pero quizás sea pronto para verlo de inicio. Marcao, sigue cumpliendo sanción, siendo este su segundo y restándole cuatro más para volver a los terrenos de juego.

Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow. Los tres parecen intocables para el pelado, aunque puede ser el suizo el que abra espacio para que convivan en ataque Peque, Isaac Romero y Rubén Vargas. En ese caso sería el mediapunta catalán el que retrasaría algo su posición de partida con el lebrijano y el de Adligenswil como más avanzados.

Por las palabras de Almeyda se puede deducir que Alexis Sánchez no está para ser titular y que Vargas puede ganarle terreno: "Por suerte está convocado. Viene de un tiempo parado, trataremos de manejar los tiempos. Alfon, como parte ofensiva, está descartado. Alexis también viene convocado. El sábado, mientras entrenábamos, recibió un golpe en la cadera. Son esos golpes con el hueso que te duermen el músculo. Veremos que tal evoluciona. No es nada grave, pero a veces impiden un par de días moverse con normalidad".

Al igual que el chileno, que habló de mantener la calma en los partidos para no irse de los mismos, también el argentino quiso incidir en ello en la previa: "La palabra tranquilidad es muy profunda, es bueno tenerla, en un torneo donde la igualdad en muchos equipos está a la vista. La tranquilidad nos puede dar ese espacio para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, donde no es fácil. Estar tranquilo puede sonar raro, la tranquilidad va de la mano de la confianza. Es fundamental, tratamos de transmitirlo constantemente".