Matías Almeyda habla sobre el mercado del Sevilla: "Es difícil que se pueda reforzar"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el Celta de Vigo, la undécima en LaLiga y que deja al conjunto nervionense más cerca del descenso al término de la primera vuelta, con veinte puntos a tres del Valencia, el que marca la salvación.

El resultado vino provocado por un penalti en los minutos finales de Oso a Ilaix Moriba que transformó Marcos Alonso.

Sensación: "Si tengo en cuenta el partido pasado y veo este partido, fueron dos Sevillas diferentes. Hubo buen juego, muchos robos y buena interpretación en muchos aspectos. Estamos carentes en ese tramo del terreno. Los jugadores se dejaron el alma y el fútbol se trata de insistir. Pero lo estamos viendo todos, en las áreas siempre fallamos y al fútbol se gana haciendo goles, hace mucho que no lo hacemos".

Mercado de fichajes

Problemas para el mercado: "¿Qué debería hacer? ¿Ponerme a llorar? Solo podemos insistir y dar confianza a los chicos que están. Dije desde el primer momento que no me iba a quejar pero también vengo hablando de la realidad desde que llegué. La falta de unión llevó a un grande como River a Segunda. Hablando no se sale, se sale trabajando. Las cosas lindas o feas que pueda decir no sirven para nada".

Directiva y fichajes: "Ustedes saben la parte económica del Sevilla. Es difícil que se pueda reforzar el equipo".

Entrada de Rubén Vargas y estado tras la lesión: "Habíamos pactado el tiempo que podía jugar. Se resintió un poquito de la zona en la que había sufrido su lesión, esperamos que no sea tan grave. Venía entrenando bien. En estos momentos la parte psicológica juega mucho. Muchas lesiones vienen de la parte mental".

Penalti de Oso a Moriba: "Oso estaba haciendo un gran partido pero le tocó a él. Es joven y de estos errores se aprenden".