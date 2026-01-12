Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas Ayuntamiento SevillaAyesaHallazgos obras MetroAlerta amarilla lluviasSan Juan de AznalfaracheCOAC hoy
instagramlinkedin

Sevilla FC

Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Celta de Vigo: Vlachodimos no pudo evitar la derrota

Vlachodimos y Peque, los mejores del conjunto de Almeyda

Los jugadores del Sevilla FC posan para una foto durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el RC Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los jugadores del Sevilla FC posan para una foto durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el RC Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club volvió a perder en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Celta de Vigo. Lo hizo tras un penalti de Oso a Ilaix Moriba que transformó Marcos Alonso en el 88'. Los de Matías Almeyda únicamente hicieron dos remates a puerta en el segundo tiempo.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(1) Matías Almeyda: no generó ninguna ocasión clara, no fue contundente en las áreas y cada vez presiona peor su equipo. ¿A qué juega el Sevilla? Mucho debe cambiar para que la situación mejore.

Odysseas Vlachodimos detiene el remate de Ilaix Moriba durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputan hoy lunes Sevilla y Celta en el estadio Sánchez-Pizjuán.

Odysseas Vlachodimos detiene el remate de Ilaix Moriba durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputan hoy lunes Sevilla y Celta en el estadio Sánchez-Pizjuán. / Julio Muñoz / EFE

Titulares

(7) Odysseas Vlachodimos: hizo varios paradones, pero no pudo evitar la derrota.

(5) Juanlu Sánchez: como carrilero fue de lo más potable en el apartado ofensivo, pero en la segunda parte, en el ataque de entrenador de Almeyda, lo puso de segundo delantero y de extremo izquierdo, y ahí se perdió por completo.

(3) José Ángel Carmona: mal colocado, subidas peligrosas sin éxito en una defensa de cinco en la que jugó de central por derecha y Kike Salas hizo marcaje individual a Aspas. No entendió el contexto y provocó desconexiones defensivas. De mal en peor.

(5) Nemanja Gudelj: secó a Borja Iglesias y tuvo que lidiar en muchas ocasiones en solitario contra el Celta.

(6) Kike Salas: aprobó en el marcaje a Aspas que le ordenó Almeyda, llevándolo muchas veces a acompañar a Isaac en la presión y en la finalización. En el segundo tiempo, ya sin Aspas, salió en demasía de zona dejando sólo a Gudelj.

(4) Oso: hizo un penalti a Ilaix Moriba en el 88' que pudo evitar y emborronó su partido.

(5) Batista Mendy: no se equivocó, recibe y la suelta, de cara a un compañero. Cuando ganó libertad en el segundo tiempo fue el que más intención tuvo en su juego.

(4) Lucien Agoumé: se empeña muchas veces, en su juego diésel y previsible, en jugar en horizontal y pocas veces es capaz de mirar al frente y buscar una rotura de líneas. Al menos probó a Radu.

(4) Djibril Sow: el enésimo partido intrascendente de Djibril Sow. Blando en la presión y sin protagonismo.

(7) Peque Fernández: el único con personalidad desde el comienzo para pedir el balón, dar pases hacia adelante e intentar crear peligro. Está muy sólo, pero tiene un hueco en el once por merecimiento propio. No mereció ser cambiado.

(1) Isaac Romero: no lee los desmarques, no entiende lo que pide la jugada y rara vez se pone de gol.

Suplentes

(Sc) Rubén Vargas: entró en el 59' y se lesionó en el 64'.

(0) Alexis Sánchez: no hizo absolutamente nada. Tocó el balón una vez en 30 minutos y la perdió,

(4) Adnan Januzaj: en la primera que intentó por la banda demostró que está falto de ritmo y amasa mucho la pelota sin generar nada después. Algún centro con intención.

(Sc) Tanguy Nianzou: minutos para ir cogiendo ritmo.

Noticias relacionadas y más

(Sc) Miguel Sierra: entró en los minutos finales y al menos miró a portería y la tuvo de cabeza.

TEMAS

  1. El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
  2. El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
  3. La venta del Sevilla FC, al detalle: estas son las cifras reales de las nueve ofertas
  4. La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: 'El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual
  5. Los accionistas no dan respiro al consejo del Sevilla FC: insisten en que no se venda el club a capital extranjero
  6. Sevilla FC - Celta de Vigo: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
  7. Alineaciones y horario del Alavés-Sevilla: Isaac y Peque se apuntan al once
  8. El Sevilla FC comenzará las obras del nuevo Sánchez-Pizjuán en verano de 2027 y acabará su estadio en 2029

Matías Almeyda habla sobre el mercado del Sevilla: "Es difícil que se pueda reforzar"

Matías Almeyda habla sobre el mercado del Sevilla: "Es difícil que se pueda reforzar"

Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Celta de Vigo: Vlachodimos no pudo evitar la derrota

Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Celta de Vigo: Vlachodimos no pudo evitar la derrota

Marcos Alonso transforma un penalti cometido por Oso y deja al Sevilla a tres del descenso (0-1)

Marcos Alonso transforma un penalti cometido por Oso y deja al Sevilla a tres del descenso (0-1)

Sevilla FC-Celta de Vigo; en directo: así te hemos contado el partido (0-1)

Sevilla FC-Celta de Vigo; en directo: así te hemos contado el partido (0-1)

El Sevilla se juega la calma ante un Celta lanzado hacia Europa

El Sevilla se juega la calma ante un Celta lanzado hacia Europa

Alineaciones probables del Sevilla-Celta: Almeyda cuenta con seis bajas seguras

Alineaciones probables del Sevilla-Celta: Almeyda cuenta con seis bajas seguras

Sevilla FC - Celta de Vigo: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Sevilla FC - Celta de Vigo: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Alexis Sánchez habla claro sobre la venta del Sevilla y el papel que podría jugar Sergio Ramos

Alexis Sánchez habla claro sobre la venta del Sevilla y el papel que podría jugar Sergio Ramos
Tracking Pixel Contents