Sevilla FC
Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Celta de Vigo: Vlachodimos no pudo evitar la derrota
Vlachodimos y Peque, los mejores del conjunto de Almeyda
El Sevilla Fútbol Club volvió a perder en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Celta de Vigo. Lo hizo tras un penalti de Oso a Ilaix Moriba que transformó Marcos Alonso en el 88'. Los de Matías Almeyda únicamente hicieron dos remates a puerta en el segundo tiempo.
Las notas de los jugadores del Sevilla FC
(1) Matías Almeyda: no generó ninguna ocasión clara, no fue contundente en las áreas y cada vez presiona peor su equipo. ¿A qué juega el Sevilla? Mucho debe cambiar para que la situación mejore.
Titulares
(7) Odysseas Vlachodimos: hizo varios paradones, pero no pudo evitar la derrota.
(5) Juanlu Sánchez: como carrilero fue de lo más potable en el apartado ofensivo, pero en la segunda parte, en el ataque de entrenador de Almeyda, lo puso de segundo delantero y de extremo izquierdo, y ahí se perdió por completo.
(3) José Ángel Carmona: mal colocado, subidas peligrosas sin éxito en una defensa de cinco en la que jugó de central por derecha y Kike Salas hizo marcaje individual a Aspas. No entendió el contexto y provocó desconexiones defensivas. De mal en peor.
(5) Nemanja Gudelj: secó a Borja Iglesias y tuvo que lidiar en muchas ocasiones en solitario contra el Celta.
(6) Kike Salas: aprobó en el marcaje a Aspas que le ordenó Almeyda, llevándolo muchas veces a acompañar a Isaac en la presión y en la finalización. En el segundo tiempo, ya sin Aspas, salió en demasía de zona dejando sólo a Gudelj.
(4) Oso: hizo un penalti a Ilaix Moriba en el 88' que pudo evitar y emborronó su partido.
(5) Batista Mendy: no se equivocó, recibe y la suelta, de cara a un compañero. Cuando ganó libertad en el segundo tiempo fue el que más intención tuvo en su juego.
(4) Lucien Agoumé: se empeña muchas veces, en su juego diésel y previsible, en jugar en horizontal y pocas veces es capaz de mirar al frente y buscar una rotura de líneas. Al menos probó a Radu.
(4) Djibril Sow: el enésimo partido intrascendente de Djibril Sow. Blando en la presión y sin protagonismo.
(7) Peque Fernández: el único con personalidad desde el comienzo para pedir el balón, dar pases hacia adelante e intentar crear peligro. Está muy sólo, pero tiene un hueco en el once por merecimiento propio. No mereció ser cambiado.
(1) Isaac Romero: no lee los desmarques, no entiende lo que pide la jugada y rara vez se pone de gol.
Suplentes
(Sc) Rubén Vargas: entró en el 59' y se lesionó en el 64'.
(0) Alexis Sánchez: no hizo absolutamente nada. Tocó el balón una vez en 30 minutos y la perdió,
(4) Adnan Januzaj: en la primera que intentó por la banda demostró que está falto de ritmo y amasa mucho la pelota sin generar nada después. Algún centro con intención.
(Sc) Tanguy Nianzou: minutos para ir cogiendo ritmo.
(Sc) Miguel Sierra: entró en los minutos finales y al menos miró a portería y la tuvo de cabeza.
