El Sevilla se juega la calma ante un Celta lanzado hacia Europa

El Sevilla FC afronta este lunes en el Sánchez-Pizjuán una prueba cargada de tensión y urgencias ante un Celta de Vigo que llega lanzado y con la mirada puesta en Europa. El duelo, que cierra la 19ª jornada de LaLiga y la primera vuelta del campeonato, mide dos estados de ánimo opuestos: la inestabilidad nervionense frente a la ilusión celeste.

El conjunto hispalense comparece tras dos derrotas consecutivas, la última especialmente dolorosa por el 0-3 encajado ante el Levante, entonces colista. Un resultado que ha vuelto a encender las alarmas en Nervión y que mantiene al equipo peligrosamente cerca de los puestos de descenso, una situación que inquieta a una afición que no termina de ver señales claras de reacción con Matías Almeyda en el banquillo.

El técnico argentino, que vive su etapa más delicada desde su llegada, vuelve a jugarse parte de su crédito en casa, condicionado por una larga lista de ausencias. Almeyda tiene seis bajas confirmadas y mantiene la duda hasta última hora del delantero Alexis Sánchez, que arrastra una contusión en la pelvis. El chileno ha realizado trabajo específico y, aunque estará en la convocatoria, su participación dependerá de las sensaciones finales.

Las posibles novedades podrían llegar desde la enfermería. Tanguy Nianzou y Rubén Vargas, dos futbolistas llamados a ser importantes, han vuelto a entrenarse con el grupo tras superar sus problemas físicos. El central francés, castigado por una sucesión interminable de lesiones desde su llegada en 2022, y el extremo suizo, aún sin continuidad esta temporada, podrían aportar soluciones a un equipo con evidentes problemas de mordiente ofensiva.

No estarán disponibles Alfon González, Gabriel Suazo ni César Azpilicueta, además de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, concentrados con su selección para la Copa de África. Tampoco jugará Marcao Teixeira, que cumplirá el segundo de los seis partidos de sanción tras su expulsión en el Santiago Bernabéu. A ello se suman las salidas recientes de Álvaro Fernández y Ramón Martínez, mientras que Federico Gattoni regresa al grupo tras finalizar su cesión en River Plate.

Enfrente aparece un Celta sólido y ambicioso, que encadena cuatro jornadas sin perder y que solo ha encajado dos goles en los últimos cinco partidos ligueros. El equipo de Claudio Giráldez quiere confirmar su candidatura europea en un estadio especial para el técnico gallego y para Borja Iglesias, ambos con recuerdos imborrables del coliseo sevillista.

Giráldez, que asumió el mando del primer equipo en marzo de 2024 tras la destitución de Rafa Benítez, ha transformado al Celta apostando sin complejos por la cantera y un fútbol valiente. Su debut, precisamente con un triunfo ante el Sevilla (1-2), marcó el inicio de una etapa de estabilidad y crecimiento que tuvo su premio con la clasificación para la Liga Europa en su primera temporada completa.

Clave en ese proceso ha sido Borja Iglesias, convencido por Giráldez para liderar el ataque celeste. El delantero, que debutó en Primera en el Sánchez-Pizjuán en 2015, respondió con 11 goles la pasada campaña y sigue siendo una referencia por su trabajo y compromiso, más allá de las cifras.

Con urgencias en casa y sueños europeos en Vigo, el Sánchez-Pizjuán acoge un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos al cierre de la primera mitad del campeonato.