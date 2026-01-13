El ataque de Carmona a la prensa tras la derrota del Sevilla: "Esto es veneno"

El Sevilla Fútbol Club cayó en la noche de este pasado lunes ante el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con un cierre de primera vuelta y un comienzo de 2026 con dos derrotas en casa que avivan la crisis en Nervión y que deja al conjunto de Matías Almeyda a tres del descenso.

Fue esta vez Oso, que no estaba cuajando un mal partido, el que cometió un error grave con el penalti cometido sobre Ilaix Moriba en los minutos finales del encuentro, cuando el marcador era de 0-0. Marcos Alonso asumió la responsabilidad y engañó a Vlachodimos -el mejor del Sevilla-, anotando el gol del partido que deja a los sevillistas muy tocados tras acumular cuatro derrotas consecutivas -tres en Liga- sin ver portería y demostrando una falta alarmante de dominio en las áreas.

Al término del encuentro habló José Ángel Carmona, que no tuvo una actuación especialmente fina ante el Celta, atacó duramente a la prensa y respondió a los gritos desde la grada de "jugadores mercenarios".

Carmona responde a los cánticos contra los jugadores y ataca a la prensa

"Esto es veneno": "La verdad es que, sinceramente, a mí no me parece bien porque yo no creo que ningún jugador quiera perder un partido, ya te lo digo, he dicho que pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos, de que somos profesionales de lo la cabeza de que nos partimos la cara todos los días de que no hacemos nada más que intentar mejorar cosas de poder dar nuestro 100% y al final pues no nos da, pero bueno ya está. Al final lo que también se come mucho de la prensa es lo que quieren escuchar, un día te están matando, te pones por el suelo cuando ellos quieren, ganas un partido y ahora sois los reyes. Al final la gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno".

Frustración: "Sí, al final estamos frustrados porque pienso que hicimos cosas buenas, que yo pienso que al final es un gran rival (Celta), un equipo que lo ves jugar y juegan bien, tienen una idea de juego que a mí me gusta, pero yo creo que lo que le supimos controlar estuvo muy bien. En la primera parte yo creo que los tuvimos todo el tiempo sometidos en su campo, tiraban largo porque no sabían cómo salir y al final nos falta eso, no sé cuántos centros pudimos tirar, pero al final por detalles, por no entrar, tenemos que seguir mirando y ver cómo podemos hacer para al final meter goles, que es una cosa que yo lo llevo pasando de dos o tres partidos atrás".

Penalti cometido por Oso: "No lo he visto, no lo he visto, pero por lo que me han dicho, me han dicho que sí, que sí era".

Marcos Alonso tira el penalti en el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el RC Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

No piensa en el descenso

Sin preocupación por el descenso: "No estamos preocupados por estar a tres puntos de descenso, sino porque no se nos están dando los resultados, llevamos tres partidos consecutivos con derrota y al final, como te he dicho, nosotros no queremos perder y llevar tres partidos perdidos la verdad que duele, nos duele a todos y todas las semanas estamos mirando cómo podemos hacer las cosas bien y bueno al final no se nos está dando, pero yo creo que el equipo se vació y que así van a venir las cosas buenas que pasan".

Un Sevilla diferente a temporadas pasadas: "Otros años pasados, es verdad que fue así, pero no pienso que para nada sea la temporada del año pasado, ni por ejemplo la temporada pasada que yo la viví, la viví desde dentro y no es lo mismo. Es otro ambiente, la verdad que desde el campo se ve y como te he dicho, al final pienso que hoy, a mi punto de vista, tendría que verlo más tranquilo y ahora te hablo en caliente que acaba de terminar el partido, pero pienso que fuimos superiores en muchos momentos del partido del Celta y al final se nos va por detalles, que son detalles que un día te vas a caer de un lado y otro día te vas a caer de otro".

Respalda a Matías Almeyda: "Sí, totalmente, yo estoy a muerte, el equipo también, al final es el ADN que nos representa y yo creo que se ha visto, al final todo el que entra, da la cara, tiene a todo el equipo contento porque al final yo disfruto cada día que voy a entrenar porque somos una familia, me lo paso bien en el día a día y estamos a muerte con este lugar".