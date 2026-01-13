El Sevilla recupera a Gabriel Suazo tras la derrota ante el Celta

Sin tiempo para el descanso, el Sevilla Fútbol Club ha llevado a cabo este martes por la tarde el entrenamiento de recuperación semanal. Lo ha hecho tras la dolorosa derrota por la mínima ante el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado lunes, la misma que deja a los de Matías Almeyda a tres puntos del descenso y que provoca que ya sean cuatro los partidos perdidos de forma consecutiva y cuatro también en los que no ha visto puerta.

Uno de los problemas con los que está teniendo que lidiar el Pelado son las lesiones, y en ese apartado ha recibido en la sesión presente una buena noticia con la vuelta de Gabriel Suazo. El lateral zurdo chileno se ha perdido siete de los últimos ocho encuentros por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda de la que recayó en el parón navideño tras haber tenido 60' minutos en el Bernabéu ante el Real Madrid.

Será, con el regreso de Suazo, Matías Almeyda quien decida si sigue contando con Oso en el carril izquierdo de la defensa -fue quien hizo el penalti a Moriba que empañó un partido aseado del canterano- o si apuesta por el de Santiago para medirse al Elche Club de Fútbol el próximo lunes.

Para ese duelo, las ausencias seguras parecen las de Alfon González y la de César Azpilicueta, además de los internacionales nigerianos, Chidera Ejuke y Akor Adams, y de Rubén Vargas. El suizo reapareció el lunes contra el Celta tras dos meses lesionados y se volvió a marchar tocado cinco minutos después de ingresar.

"Habíamos pactado el tiempo que podía jugar. Se resintió un poquito de la zona en la que había sufrido su lesión, esperamos que no sea tan grave. Venía entrenando bien. En estos momentos la parte psicológica juega mucho. Muchas lesiones vienen de la parte mental", declaró Almeyda tras el choque con los vigueses. Tras las pruebas realizadas, Rubén Vargas y el Sevilla están a la espera de conocer el alcance del pinchazo sufrido.

Comunicado del Sevilla FC sobre el entrenamiento

"El Sevilla FC ha llevado a cabo este martes la habitual sesión de recuperación tras un nuevo encuentro. Después de caer ante el RC Celta en Nervión, los de Matías Almeyda trabajaron divididos entre el gimnasio y el césped de la ciudad deportiva en la cual Gabriel Suazo fue la principal novedad al realizar trabajo parcial. Para afrontar la siguiente cita liguera, que tendrá lugar ante el Elche CF a domicilio el próximo lunes, la primera plantilla regresará al trabajo el jueves, tras la jornada de descanso prevista para este miércoles".