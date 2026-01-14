Derbi sevillano entre Nigeria y Marruecos: Sevilla y Betis miran a la Copa África

La Copa África vive esta noche una de sus semifinales más atractivas, un Nigeria-Marruecos a las 21:00 que se seguirá con especial atención en Sevilla. Chidera Ejuke y Akor Adams, del Sevilla Fútbol Club, actúan con Nigeria, y Sofyan Amrabat y Ez Abde, del Real Betis Balompié, lo hacen con Marruecos.

Varios de ellos, raro que todos, estarán de inicio sobre el césped, aunque ninguno regresará tras el duelo, puesto que quedará en juego el tercer y cuarto puesto, que tendrá lugar este próximo sábado.

Así le ha ido a la selección de Nigeria de Ejuke y Akor Adams

La participación de Chidera Ejuke y Akor Adams con Nigeria no ha tenido el mismo grado de importancia. El extremo de Zaria apenas ha tenido 11 minutos en los cinco encuentros que su selección ha jugado, todos ganados. Entró en los minutos finales del segundo encuentro de fase de grupos, en el triunfo 3-2 contra Túnez e ingresando por su compañero en el Sevilla.

Por su parte, el punta del conjunto de Nervión ha tenido un paso por la Copa África, hasta la fecha, más destacado, anotando dos goles y repartiendo dos asistencias, todo ello en los dos últimos duelos de octavos de final y de cuartos de final. Frente a Mozambique marcó el cuarto de Nigeria (4-0) y le dio el primero a Lookman y el segundo a Osimhen, y ante Argelia hizo el definitivo 0-2 a pase de Osimhen. Acumula cuatro titularidades y una suplencia -con sólo tres minutos sobre el verde- con un total de 313 minutos, siendo el compañero perfecto para Osimhen, la gran estrella de las súper águilas.

Akor Adams y Chidera Ejuke celebran un triunfo con Nigeria / Instagram Akor Adams

Así le ha ido a la selección de Marruecos de Amrabat y Abde

Al igual que en el lado sevillista, a los jugadores del Betis, Sofyan Amrabat y Ez Abde, el paso hasta la fecha por la Copa África les ha deparado realidades diferentes. El centrocampista de Huizen, que llegó al certamen dolorido tras el choque con Isco ante el Utrecht en el que ambos se lesionaron, ha ido alternando momentos de juego con descansos obligados por dolor. Empezó como titular ante Comores en la victoria por 2-0 jugando los 90 minutos y también fue titular contra Mali (1-1) jugando 82'.

Se resintió y se quedó sin participar frente a Zambia y Tanzania y volvió en el final de los cuartos en el 0-2 a Camerún que clasificó a los leones del Atlas a las semifinales. Para ellas llega en buenas condiciones -aunque todavía tiene dolor- y estará convocado tal y como confirmó Walid Regragui: "Ounahi está lesionado. Tenemos a Romain Saïss, que ha vuelto a entrenarse y que está volviendo muy bien. Si podrá jugar la semifinal ya lo veremos. Tenemos un entrenamiento para decidir. Pero, bueno, salvo Azzedine, que está de baja, todos, si Dios quiere, podrán optar a la convocatoria".

En el caso de Abde, el extremo verdiblanco ha tenido minutos en todos los partidos, siendo titular desde el tercer en el que asistió a Brahím en el segundo (0-3). En total ha disputado 295 minutos y figura en el cartel de Marruecos para las semifinales junto a Amrabat y Mazraoui, algo que deja caer que podría repetir titularidad con su compañero en el Betis en busca de la final.

Mazraoui, Amrabat y Abde, en el cartel de Marruecos para las semifinales de la Copa África ante Nigeria / Équipe du Maroc

¿Cuántos partidos más se perderán los jugadores de Sevilla y Betis?

En el caso de Chidera Ejuke y Akor Adams, pasen o no a la final, serán baja para el Elche-Sevilla del próximo lunes 19 de enero, debiendo estar disponibles ambos para Matías Almeyda de cara al siguiente choque en casa fijado para el sábado 24 contra el Athletic Club.

En el lado bético, Sofyan Amrabat y Ez Abde serán baja para el Betis-Villarreal de este sábado, día que se disputaría el tercer y cuarto puesto, y podrían ser ausencia también para el PAOK-Betis del jueves 22 de enero en Salónica, correspondiente al séptimo encuentro de la liguilla de Europa League. En el caso particular del pivote de Huizen tendrán los servicios médicos del Betis que estimar si viene en perfectas condiciones para unirse al conjunto de Manuel Pellegrini en cuanto ponga un pie en Sevilla.