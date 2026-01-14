¿Llegará Vargas al derbi? Estos son los partidos que se perdería por lesión con el Sevilla

La derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Celta de Vigo del pasado lunes dejó secuelas más allá de no conseguir sumar puntos y acercarse al descenso. En el minuto 59 dio entrada Matías Almeyda a Alexis Sánchez y a Rubén Vargas, retirando a Isaac Romero y Peque. Apenas cinco minutos pudo durar el suizo sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán, notándose un pinchazo en el 64' que lo mantendrá ahora un nuevo tiempo importante de baja.

El atacante de Adligenswil se lesionó previamente en el minuto 54' del Espanyol-Sevilla del 24 de noviembre, perdiéndose siete encuentros hasta reaparecer este pasado 12 de enero contra los vigueses, teniendo que parar otra vez y siendo de esta forma una ausencia destacada en los planes del Pelado para las siguientes semanas.

Parte médico de la lesión de Rubén Vargas

"Rubén Vargas sufre una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo, fruto de su participación en el partido de este lunes ante el Celta de Vigo. El atacante sevillista, que se reincorporó al trabajo de grupo el miércoles pasado, tras superar la lesión que sufrió el 24 de noviembre ante el Espanyol, queda pendiente de evolución".

Qué tiene y cuántos partidos se perderá

El tiempo de baja estimado de Rubén Vargas ronda el mes y medio, pudiendo reaparecer a finales de febrero, precisamente sería El Gran Derbi en La Cartuja uno de los encuentros en los que el suizo podría empezar a entrar y tener minutos. Son entre cinco y siete semanas como mínimo y será él mismo quien con su evolución vaya marcando su regreso de forma progresiva.

Sería baja de esta forma para los duelos ante el Elche fuera, Athletic Club en casa, Mallorca fuera, Girona y Alavés en casa y Getafe fuera. Ante el Betis podría llegar en el fin de semana del Día de Andalucía, 28 de febrero.

La lesión de Rubén Vargas también supone un duro contratiempo para el director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, que tiene que obtener plusvalías entre 10 y 15 millones de euros en este mercado invernal, y el diestro de Adligenswil era uno de los que estaban en la palestra para salir traspasado.