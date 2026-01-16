Suazo y Sow vuelven, Alexis es duda: el Sevilla se juega mucho en Elche

El Sevilla Fútbol Club continúa afinando su puesta a punto de cara al compromiso liguero del próximo lunes en Elche. Una cita trascendental para el equipo de Matías Almeyda, que necesita sumar de tres para evitar complicaciones mayores con los puestos bajos de la clasificación.

El descenso, que parecía lejano hace unas semanas, cada vez está más cerca tras las últimas tres derrotas consecutivas, que han reducido al mínimo el margen con la zona caliente de la tabla, ahora situada a solo tres puntos.

Lejos de alterar la realidad deportiva y económica sí que una victoria en el Martínez Valero serviría para calmar el ambiente, más aún con la buena noticia del regreso de jugadores importantes.

Suazo se apunta a Elche y Sow vuelve; Alexis es duda

El principal de ellos es Gabriel Suazo, ya recuperado de su lesión en el sóleo. Lleva entrenándose tres días con el grupo con la sesión de esta mañana y todo indica que volverá a una convocatoria.

A pesar del penalti cometido en la última jornada ante el Celta, el nivel de Oso desde que el chileno cayó lesionado ha sido positivo, y será ahora Matías Almeyda quien decida entre los dos. Por prudencia puede que el Pelado mantenga a Oso en el once inicial.

También reaparece Djibril Sow, la nota positiva del entrenamiento de este viernes tras no estar presente en la última sesión. En cambio, Alexis Sánchez continúa al margen por segundo día seguido debido a la contusión en la pelvis que arrastra y su presencia en Elche es muy complicada.

Resto de bajas

Los que no estarán con rotundidad ante los de Eder Sarabia en el primer partido de la segunda vuelta serán César Azpilicueta, lesionado en el sóleo hasta finales de enero, Alfon González, también aquejado del sóleo, Rubén Vargas, que volvió a resentirse del bíceps femoral y estará alrededor de un mes y medio fuera de nuevo, y Marcao, que cumplirá el tercero de los seis encuentros de sanción.

La incógnita está en Chidera Ejuke y Akor Adams. La FIFA aconseja, que no impone, que los internacionales descansen 72 horas antes de jugar con sus clubes. El sábado tendrá Nigeria el tercer y cuarto puesto ante Egipto y podrían llegar como pronto el domingo, pudiendo viajar a Elche, algo que tendría que determinarlo Matías Almeyda, ya que, obviamente, el riesgo de lesión existirá al no respetarse el plazo recomendado.