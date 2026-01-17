Alineación probable del Sevilla ante el Elche: Almeyda, condicionado por las bajas y a la espera de Ejuke y Akor Adams

El Sevilla Fútbol Club tendrá este lunes un encuentro importante para despegarse de los puestos bajos de la tabla. Será ante el Elche en el Martínez Valero, estadio en el que comenzará el cuadro sevillista la segunda vuelta de LaLiga EA Sports, para la que llega con cuatro bajas seguras y tres dudas que le complicarán a Matías Almeyda una vez más conformar el once con el que salte en tierras ilicitanas.

Con total certeza, los que no estarán ante los de Eder Sarabia en la jornada 20 del campeonato nacional serán César Azpilicueta, lesionado en el sóleo hasta finales de enero, Alfon González, también aquejado del sóleo, Rubén Vargas, que volvió a resentirse del bíceps femoral y estará alrededor de un mes y medio fuera de nuevo, y Marcao, que cumplirá el tercero de los seis encuentros de sanción.

Tal y como avanzó ABC, el Sevilla habría llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Nigeria para que una vez concluya el Egipto-Nigeria del tercer y cuarto puesto de la Copa África tanto Chidera Ejuke como Akor Adams puedan regresar a la capital hispalense. Si así termina siendo y no hay contratiempos en el camino los dos atacantes nigerianos podrían entrar en los planes de Almeyda para la trascendental cita en Elche, aportando dos nuevas vías en el tercio ofensivo al Pelado.

El séptimo jugador de la lista es Alexis Sánchez. El chileno, con una contusión en la pelvis que arrastra de la semana pasada, no ha podido ejercitarse en las últimas sesiones previas al Elche y es seria duda para el Martínez Valero. Será el propio Almeyda en la rueda de prensa dominical quien aclare el estado del de Tocopilla. Los que sí confirman buenas sensaciones son Gabriel Suazo y Djibril Sow, que entrarán en la lista de convocados.

Alineación del Sevilla Fútbol Club Visualización de la alineación del Sevilla Fútbol Club.

Matías Almeyda planifica con los que tiene y aguarda a tres jugadores

Empieza a ser sencillo acertar la mayoría del once de Matías Almeyda semana tras semana, y no porque el Pelado sea previsible, sino porque las bajas condicionan cada idea que tiene que poner en liza semana tras semana.

Donde nunca hay dudas es en la portería con Odysseas Vlachodimos porque el griego se ha ganado a pulso ser titular indiscutible. Es el más fiable de todo el equipo y parte de los 20 puntos que tiene el Sevilla tras 19 jornadas le pertenecen.

Sin estar Azpilicueta por lesión y Marcao por sanción, y siendo atrevido poner a Nianzou de titular, el eje de la zaga lo conformarán nuevamente Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas. Castrín es la alternativa a alguno de los tres citados, puesto que Fábio Cardoso no cuenta para Almeyda.

Juanlu partiría como carrilero diestro y Oso lo haría en el zurdo. Suazo ya está de vuelta, pero más vale prevenir que volver a curar, por lo que lo coherente es que el chileno vaya entrando poco a poco de nuevo en la izquierda.

Peque celebra el 2-2 en el Sevilla-Elche de la primera vuelta. / Julio Muñoz / EFE

Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow. Poco más tiene el argentino para elegir en una medular en la que los tres se han erigido como titulares y es difícil que dicha parcela, salvo que haya nuevas caras a final de enero, sufra muchas modificaciones de aquí a final de temporada.

Sin Alfon González ni Rubén Vargas y con la duda de Alexis Sánchez, Almeyda cuenta con Peque e Isaac Romero. Ambos estarán en el once salvo que mejore el chileno o que el de Azul pueda contar con Chidera Ejuke y Akor Adams en la convocatoria y que lleguen en condiciones de jugar de inicio, sobre todo el punta, quien más falta parece hacer a los sevillistas, que desde que marchó a la Copa África no ha convertido el equipo ningún gol.