Elche CF - Sevilla FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club arrancará la segunda vuelta ante el Elche Club de Fútbol. Lo hará en el Martínez Valero en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en un encuentro en el que los de Matías Almeyda llegan necesitados para cortar una racha de tres derrotas en el campeonato en las que tampoco han logrado convertir ningún gol.

El conjunto blanquirrojo que dirige el Pelado cuenta con varios jugadores en la enfermería y dos que serán duda hasta el final como son Chidera Ejuke y Akor Adams. Los dos tendrán que disputar con Nigeria el tercer y el cuarto puesto de la Copa África ante Egipto este sábado por la noche, y dependerá de los plazos y de la federación nigeriana que puedan o no regresar a tiempo para que Almeyda cuente con ellos en tierras ilicitanas.

Los que no estarán con certeza ante los de Eder Sarabia en el primer partido de la segunda vuelta serán César Azpilicueta, lesionado en el sóleo hasta finales de enero, Alfon González, también aquejado del sóleo, Rubén Vargas, que volvió a resentirse del bíceps femoral y estará alrededor de un mes y medio fuera de nuevo, y Marcao, que cumplirá el tercero de los seis encuentros de sanción.

Seis bajas en total a la espera de conocer cómo está Alexis Sánchez, que con una contusión en la pelvis es seria duda tras no haber podido entrenar en varias sesiones semanales.

Horario del partido entre el Elche CF y el Sevilla FC

El Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 20 de La Liga EA Sports este lunes 19 de enero a partir de las 21:00 en el Martínez Valero.

En los cinco enfrentamientos más recientes en tierras ilicitanas sólo han vencido en una ocasión los sevillistas con un 0-2 en octubre de 2014 con goles de Bacca y Gameiro. Los dos más inmediatos en 2023 y en 2021 se saldaron con el mismo marcador, 1-1.

Dónde ver por televisión el Elche CF-Sevilla FC

El encuentro entre el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 20 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.