Alexis no entrena en toda la semana y será baja para el Elche-Sevilla

El Sevilla Fútbol Club entrenó este domingo por última vez antes de viajar a Elche para medirse a los de Eder Sarabia en el Martínez Valero.

Se ejercitaron en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios los de Matías Almeyda sin Alexis Sánchez, que apunta a convertirse en baja segura para el duelo contra los ilicitanos al igual que los tres lesionados y que el sancionado Marcao. Tampoco estuvieron Chidera Ejuke ni Akor Adams, que jugaron con Nigeria ante Egipto el tercer y cuarto puesto y no han llegado a la capital hispalense.

Almeyda espera a Ejuke y Akor

Matías Almeyda sigue afinando sus planes condicionado por una realidad que se repite jornada tras jornada: las numerosas bajas. No es que el técnico argentino sea previsible en sus decisiones, sino que las ausencias reducen de forma considerable su margen de maniobra, facilitando incluso anticipar gran parte del once inicial.

La única certeza absoluta se mantiene bajo palos. Odysseas Vlachodimos se ha consolidado como un fijo indiscutible, convertido en el futbolista más fiable del equipo y pieza clave para explicar buena parte de los 20 puntos que suma el Sevilla tras 19 jornadas de competición.

En defensa, la lesión de Azpilicueta y la sanción de Marcao obligan a repetir un eje ya conocido. Almeyda apostará nuevamente, salvo sorpresa, por Carmona, Gudelj y Kike Salas, con Castrín como principal alternativa desde el banquillo, mientras que Fábio Cardoso continúa fuera de los planes del técnico y Nianzou tendrá que volver de a poco. En los carriles, Juanlu ocupará el costado derecho y Oso el izquierdo. Aunque Suazo ya ha regresado, la prudencia invita a dosificar su reaparición tras la lesión.

El centro del campo ofrece aún menos debate. Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow se han asentado como titulares en una medular con pocas variantes y que, salvo refuerzos de última hora en el mercado, apunta a mantenerse estable hasta final de curso.

En ataque, las opciones también son limitadas. Las ausencias de Alfon González y Rubén Vargas son seguras junto a la duda física de Alexis Sánchez por una contusión en la pelvis, casi baja segura tras no entrenar toda la semana, dejan a Peque e Isaac Romero como referencias ofensivas.

Chidera Ejuke y Akor Adams son los que podría alterar los planes Almeyda, que sigue construyendo, semana a semana, con lo justo. El delantero nigeriano jugó los 90 minutos del tercer y cuarto puesto y si actúa frente al Elche su papel debiera ser residual.

La FIFA recomienda parar 72 horas entre partido y partido, pero la urgencia del Sevilla por sumar puede llevar al Pelado a contar con el ariete para tratar de sumar puntos lejos de casa. Sea como fuere se incorporarán sin haber hecho algún entrenamiento previo, pero los dos ya están en suelo hispalense y se prevé que vayan convocados.

Horario y dónde ver por televisión el Elche CF-Sevilla FC