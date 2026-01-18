Los planes de Matías Almeyda con Akor Adams y Ejuke para Elche: "Sé que voy a poder contar con ellos durante el partido"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este domingo por última vez en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de su próximo partido liguero. Será ante el Elche en el Martínez Valero este lunes por la noche.

Para el duelo ante los de Eder Sarabia llega el conjunto sevillista mermado con cinco bajas, cuatro de ellas por lesión -Azpilicueta, Alfon, Vargas y Alexis- y Marcao por sanción cumpliendo el tercero de los seis encuentros con los que fue castigado.

Almeyda cuenta con Akor Adams y Ejuke para Elche

A la espera de Akor y Ejuke: "Estamos esperando la llegada nuevamente de Akor y de Ejuke, son dos jugadores de los ofensivos que tenemos, es verdad que sobre todo en los últimos partidos no hemos podido concretar goles en una racha de muchos partidos, si bien tuvimos las posibilidades, pero bueno es un punto que estamos trabajando. Si bien tratamos de dar tranquilidad, pero no solo nos quedamos en darle tranquilidad, sino que buscamos diferentes maneras para lograr hacer goles, entonces es un punto que sí que preocupa, pero no es que nos quedamos solo con que las situaciones se revierten, trabajando, siendo claros, viendo, buscando y es un punto que tenemos que mejorar".

Cómo ve a Akor y Ejuke para Elche para ser titulares: "Yo lo veo realmente medio difícil porque ellos viajaron hoy. Hay que ver primero cómo están, todavía no los vimos. Pero sí sé que voy a poder contar con ellos durante el partido. No sé si en el minuto cero o en el segundo tiempo. Pero bueno, a diferencia de otros encuentros, ya vamos a tener dos jugadores, si salen en el banco, ofensivos, que no hemos tenido en otros partidos".

Asume la dificultad de fichar en invierno: "Repito lo que dije y que todos saben, digamos, para contratar económicamente el club tiene que estar de otra manera, no lo está, entonces para contratar hay que vender, esa es la realidad nuestra y yo no pongo excusas ni del primer día ni las voy a poner hasta el último. Nosotros tenemos un grupo en el cual le estamos dando confianza, un grupo que más allá de esta tranquilidad que necesitamos y esta unión, tenemos que trabajar, tenemos que mejorar en algunos aspectos, pero no me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales".

Situación complicada en la tabla y urgencia por lograr puntos: "Son momentos delicados, momentos que se pasan y momentos donde, digamos, hay que ser consciente, estar tranquilo, pero a la vez la tranquilidad no es quedarse, sino la tranquilidad es estar lúcido, estar consciente y tratar de revertir por intermedio del trabajo, de la comunicación, revertir la situación. Es verdad que siempre ese mensaje arrancaríamos de lo negativo porque yo trato de ser optimista, entonces lo que más pienso es que si ganamos con tres puntos también te volvés a colocar en una zona de que están todos más o menos parecidos. Entonces trataremos de evitar esa situación, como tratamos de evitar el primer día, pero bueno, sabiendo también que queda muchísimo por delante y que un partido no puede definir lo que nosotros tenemos presente de la lucha que va a ser hasta el final".

Sin novedades sobre la situación de Gattoni: "No, por ahora no se ha tomado ninguna decisión. Se verá en estos días cómo es el futuro tanto de Fede con respecto al club y con respecto a las fichas también".