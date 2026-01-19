Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agoumé destaca a Akor Adams: "Ha hecho una gran Copa de África y lo vamos a necesitar mucho hasta el final de la temporada"

"Venimos de un momento difícil, hemos intentado luchar hasta el final para ganar este partido y no ha podido ser, remontar un 2-0 no es fácil"

Aleix Febas presiona a Lucien Agoumé durante el partido de LaLiga EA Sports que Elche CF y Sevilla FC disputan este lunes en el estadio Martínez Valero.

Aleix Febas presiona a Lucien Agoumé durante el partido de LaLiga EA Sports que Elche CF y Sevilla FC disputan este lunes en el estadio Martínez Valero. / Pablo Miranzo / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club consiguió un importante punto en el Martínez Valero gracias a un doblete de Akor Adams, que anotó en un rechace y desde los once metros en el tiempo de descuento para igualar los tantos de Febas y Valera por parte del Elche.

Al término del partido habló Matías Almeyda analizando el partido y también lo hizo en los micrófonos de DAZN sobre el césped Lucien Agoumé.

La reacción del Sevilla en el segundo tiempo: "Creo que sí, venimos de un momento difícil. Hoy hemos intentado luchar hasta el final para ganar este partido. No ha podido ser, pero muy contento del esfuerzo del equipo. Remontar un resultado así de 2 a 0 no es fácil. Este es el camino que hay que seguir hasta el final de la temporada. Cada partido hay que salir con el cuchillo entre los dientes y apretar hasta el final".

Última acción con posible penalti a Oso: "Sí, creo que el árbitro ha dicho que había mano de AKor antes. Pero bien, no pasa nada, hemos luchado hasta el final. Muy contento del esfuerzo para remontar ese resultado. El sábado en casa tenemos un partido muy importante".

Akor Adams celebra tras marcar el segundo gol del Sevilla en el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Elche CF y el Sevilla FC en el Martínez Valero.

Akor Adams celebra tras marcar el segundo gol del Sevilla en el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Elche CF y el Sevilla FC en el Martínez Valero. / Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

Agoumé destaca el papel de Akor Adams

Goles de Akor Adams: Este es el camino y Akor ha vuelto con buenas sensaciones. Hemos visto que Akor ha hecho una gran Copa de África y creo que lo vamos a necesitar mucho hasta el final de la temporada y a Ejuke también, que ha entrado muy bien hoy. En la situación en la que estamos necesitamos a todos y vamos a luchar todos hasta el final. Creo que es la única manera de sacar todo eso.

