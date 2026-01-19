El mensaje de Antonio Cordón sobre la situación del Sevilla: "Lo pasado, pasado está, ahora toca construir y esperamos mejorar"

El director de fútbol del Sevilla Fútbol Club, Antonio Cordón, compareció antes del duelo de los nervionenses en el Martínez Valero ante el Elche. Lo hizo en los micrófonos de DAZN trasladándo el pésame a las víctimas del accidente de tren en Adamuz: "Quería trasladar por parte nuestra, por parte de Sevilla, de toda nuestra directiva, jugadores, staff técnico, afición, nuestro más sincero pésame a todas las víctimas de algo que ocurrió muy cerca de donde nosotros vivimos, de todos los afectados. Para nosotros va a ser un partido muy especial y esperamos dedicárselo a ellos".

Antonio Cordón analiza la situación del Sevilla y la situación de Matías Almeyda

Confía en mejorar: "Lo pasado pasado está, ya tenemos que construir hacia adelante. Hoy es el primer partido de la segunda vuelta, estamos esperanzados en que en la segunda vuelta consigamos los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada. Como digo, van a ser todos los partidos muy difíciles y lo pasado pasado está. Esperamos mejorar y esa es nuestra mayor ilusión con la unión que tenemos en el grupo, en la plantilla, con el vestuario, con el staff y esperamos mejorar".

Así está el mercado del Sevilla: Los objetivos serían cuando llegamos, sabíamos la situación económica que eran y sabemos que era un objetivo a largo plazo, que poco a poco tenemos que ir mejorando esta situación. Sabemos que los refuerzos para que haya, por la situación económica, pues tenemos que vender jugadores, lo que significa que si vendes jugadores es cierto que por el desequilibrio que hay no puedes utilizar mucho menos las cantidades con las cuales vendas. Tienes solamente unas pequeñas cantidades, muy pequeñas, y lo que no queremos tampoco es que la plantilla se devalúe deportivamente. O sea que realmente si se produce alguna venta, pues que tratemos de que venga lo mejor posible sabiendo que nunca vamos a poder utilizar ni mucho menos gran parte de eso".