Akor Adams acude con un doblete al rescate del Sevilla en Elche (2-2)

Repitió Matías Almeyda en el Martínez Valero el mismo once que puso en liza en la derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Celta de Vigo. Ya advirtió el Pelado que para el Elche estarían los dos internacionales por Nigeria, Akor Adams y Ejuke, pero que era pronto para verlos en el once. En el segundo tiempo, el punta nigeriano sería clave para rescatar un punto que vale oro.

En el terreno de juego ilicitano habló en los prolegómenos el director de fútbol nervionense, Antonio Cordón, quien quiso mandar el pésame de parte de todo el sevillismo a las víctimas del accidente de tren de Adamuz y también repasó la situación del club y la complejidad de acudir al mercado sin debilitar en demasía a la plantilla.

Tras el minuto de silencio en el Martínez Valero que acordaron LaLiga y los clubes, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dio comienzo un choque en Elche en el que los de Eder Sarabia buscaron desde el primer minuto hacerse con la posesión y mandar en el juego ante un conjunto blanquirrojo -esta noche vistiendo de negro- que suele estar más cómodo sin balón.

Elche CF - Sevilla FC. / Pablo Miranzo / EFE

El Elche aprovecha el regalo defensivo del Sevilla

El plan de partido avanzó de la misma forma, pero el Elche se iba a encontrar el primer regalo de la zaga sevillista y no iba a desaprovecharlo. Lucien Agoumé recibió un balón mal orientado en campo propio, la perdió y el balón lo condujo Martim Neto, que asistió a Febas, se zafó de Djibril Sow que presionó a destiempo, vio cómo Carmona se quedaba clavado y cómo Gudelj y Kike Salas le abrían una autopista para disparar al primer palo y sorprender a Vlachodimos. Todo el sistema defensivo, retratado en una acción.

Ocurrió en el 13' y cuatro más tarde tuvo el conjunto de Matías Almeyda una clara oportunidad para arreglar el error. Botó Sow el córner y Carmona, con un aclarado perfecto ensayado durante la semana cabeceó a las nubes totalmente sólo en el punto de penalti.

El encuentro se volvió caótico sin que Elche ni Sevilla fueran capaces de templar un ritmo que a nadie beneficiaba y que provocó llegadas sobre todo, peligrosas a favor de los ilicitanos que no supieron finalizar.

Se reactivaron las opciones para alterar el marcador a cinco del descanso con un paradón de Vlachodimos tras un centro raso adelantado de Germán Valera a Álvaro Rodríguez. El griego sacó una mano providencial para evitar que el 2-0 campeara en el electrónico. Dos más tarde fue Iñaki Peña, su homónimo en el Elche, quien se vistió de salvador con otra buena mano a Sow tras un envío también raso de Isaac Romero. El suizo pudo abrir más su golpeo y disparó muy centrado.

A la vuelta de vestuarios movió ficha Matías Almeyda sustituyendo a Juanlu y Peque por Nianzou y Akor Adams. Carmona pasó al carril diestro y el francés se colocó como central diestro en el sitio anterior del visueño. El nigeriano formó en punta con Isaac buscando el Pelado tener dos referencias ofensivas y más gol en el campo a costa de prescindir del jugador con más técnica del equipo.

Las modificaciones del técnico de Azul no llegaron a dar rédito antes de que el Elche pusiera más cuesta arriba la remontada. Esta vez fue a la salida de un córner en una jugada ensayada en la que Aguado le dejó de cara a Valera un balón en el área para que raseara con su zurda al palo largo. Nada pudo hacer el muro Vlachodimos, que había salvado instantes antes al goleador el segundo en un grave despiste de Nianzou al saltar a presionar fuera de zona.

Akor Adams empata el partido

Levantó el gol ilicitano nervios en los de Almeyda, que siguieron sufriendo y atacando sin una idea clara. 22 minutos más tarde de ingresar tuvo que irse sustituido el central francés en su enésima lesión. Suazo entró por él y el Pelado modificó el esquema a línea de cuatro atrás con Oso y Ejuke como extremos.

Sin nada que perder y con un Akor Adams muy activo, como Suazo, se echó arriba el Sevilla en busca del gol que los metiera de nuevo en el partido. En una llegada por la izquierda de Suazo lo encontraría a quince del final. El chileno cedió por bajo para Oso, este disparó y la desvió Iñaki Peña al palo y el ariete nigeriano la empujó en la línea.

Ya en las postrimerías, cuando el duelo estaba agonizando consiguió el empate el Sevilla. Miguel Sierra buscó el centro y terminó impactando en la mano de Álvaro Rodríguez. No dudó De Burgos Bengoetxea en decretar la pena máxima, y desde ahí no falló Akor Adams.

En el descuento, largo, también hubo tiempo para meter más miedo al Elche, pero el resultado ya no se movería.

Salvó un matchball importante Matías Almeyda en un día en el que su Sevilla Fútbol Club fue caótico por momentos y tuvo un descontrol táctico que impidió ver un plan de partido. La vuelta de Nigeria de Akor Adams fue clave para sumar un punto y ganarle otro de diferencia a ese descenso que marca el Alavés con 19. Queda mucha Liga y, salvo que una buena dinámica lo cambie, mucho sufrimiento en Nervión hasta el mes de mayo.