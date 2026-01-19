Eder Sarabia avisa antes de recibir al Sevilla: "La Copa quizás nos haya desviado y el Sevilla lleva toda la semana preparando el partido"

El técnico del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, ha hablado en la previa del primer partido de LaLiga de la segunda vuelta ante el Sevilla Fútbol Club. El bilbaíno ha repasado las claves del encuentro y cómo llegan los de Matías Almeyda, que llevan toda la semana enfocados en el encuentro mientras que los ilicitanos tuvieron que disputar los octavos de final de Copa del Rey ante el Betis, en los que cayeron por 2-1.

Confesaba Sarabia que "nunca se sabe si puede ser un mal momento para enfrentarte a ellos. Hay muchos aspectos que pueden influir. Por esa lógica, nosotros también tenemos ese punto de resarcirnos porque venimos de tres partidos sin ganar, aunque creciendo como equipo y con muchas cosas buenas. En este siglo, el Sevilla es uno de los mejores clubes de Europa, tienen grandes jugadores y muchos recursos, por lo que vamos a necesitar hacer un gran partido". Antes del encuentro entre Elche y Sevilla se guardará un minuto de silencio por los fallecidos del accidente de tren de Adamuz.

Las palabras de Eder Sarabia sobre Matías Almeyda y el Elche-Sevilla

Matías Almeyda: "Almeyda tiene experiencia de sobra como entrenador y futbolista de haber vivido momentos difíciles y es capaz de transmitir a su equipo lo que necesita. Están pasando un momento duro, pero saben jugar con presión. Será importante ver cómo empieza el partido y si somos capaces de imponernos, gracias a la energía de nuestro público".

No quiere distracciones tras caer en Copa del Rey: "Tengo la sensación de que este partido entre semana quizás nos está desviando con muchas cosas y el Sevilla lleva toda la semana preparándolo. Necesitamos estar enfocados y estamos en mitad de mercado, rumores, renovaciones, la Copa, injusticias, expulsión... Lo asumimos y lo importante es que el lunes podré estar con el equipo. Ganar al Sevilla sería un partido importante en nuestro camino y para ello necesitamos sacar esa rabia e impotencia que nos quedó el otro día".

Qué espera del partido: Quiero que seamos el equipo que fuimos el otro día en Sevilla durante muchísimo tiempo, con valentía, de atrevernos e ir a por el partido. Tener algo más de llegada que en la primera parte, aparte del control. Jugando en casa siempre tenemos una marcha más. Recuperar al equipo mentalmente porque en lo físico estamos preparados".

Muchas bajas en el Elche: "Como digo siempre: para eso tenemos la plantilla y esto también nos tiene que servir para que los que estamos demos un puntito más".