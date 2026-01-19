Matías Almeyda pone en valor el empate: "Vale oro, recuerden que Sevilla el año pasado permaneció por un punto"

El Sevilla Fútbol Club arañó un empate en el descuento gracias a un penalti transformado por Akor Adams, que firmó un doblete en Elche para rescatar a un conjunto nervionense que perdía 2-0 en el minuto 55.

Al término del encuentro habló Matías Almeyda repasando las claves del partido.

Punto conseguido: "El balance que hago creo que es positivo. El punto para nosotros es como oro. Nosotros tenemos que ir construyendo partido tras partido y sumar. Pero le doy la importancia porque, como todos sabemos, veníamos de perder varios partidos, veníamos sin marcar, goles a favor, y el partido se me ha puesto 2-0. Valoro la actitud, valoro la entrega, valoro el compromiso, valoro la lucha y la interpretación de cada uno de los jugadores. Y bueno, nos llevamos un punto que creo que estuvo bien porque el partido fue parejo".

Idea de partido: "En el partido pasado también tuvimos muchas ocasiones y hay momentos en los que no se da. La tranquilidad nos va a permitir mejorar lo que no sale. Los muchachos que vuelven de la Copa de África son refuerzos para nosotros. Doy una importancia terrible a que hayan vuelto sin ver a sus familias".

Almeyda pone en valor a la cantera del Sevilla

Actuación de los canteranos: "Me pone feliz por ellos. Me pone feliz por el club, me pone feliz por los sueños que están concretando ellos. No me gusta mucho el momento en el cual los tengo que utilizar porque me cansé a lo largo de mi vida futbolística de ver cómo se queman jóvenes y bueno, trato de llevarlos, ¿no? Cuando es el momento, a veces por necesidad y a veces por gusto, pero están mostrando carácter, están mostrando personalidad, aparte del buen juego y la interpretación. Y digo que son esos muchachos que hay que apoyarlos, que hay que darles esa confianza, que sabemos que se van a equivocar porque son jóvenes, porque están haciendo sus primeras armas en el fútbol, pero que lo están haciendo con una personalidad y unas ganas que hacen que me convenzan. Así que contento por ellos, por el club y porque creo que a cualquier aficionado también le debe gustar que los que ponen también el alma son los jóvenes nacidos en el club y tiene un valor eso. Por eso a esa gente hay que protegerla".

Un partido con mucho caos: "El partido por momentos hacía de una y de vuelta, pero era nuestra propuesta. Nosotros, el partido que habíamos jugado en casa contra Elche fue parecido. Elche es un equipo que está muy bien entrenado, que tiene muchas variantes y bueno, dentro de nuestro estudio estaba llevarlo a ese juego. En sus salidas, donde recuperamos muchos balones, pero donde la recuperamos perdíamos rápido también, entonces eso hacía que se hiciera de ida y vuelta, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que el partido que estudiamos termina siendo empate, que si hubiésemos perdido, estamos hablando de otra cosa, pero en líneas generales se presentó así el partido".

Situación en la tabla: El estudio que le hago y que le hacía a la Liga era ese. Es muy parejo. Por eso muchas veces la tranquilidad va a jugar un factor fundamental porque del séptimo puesto hacia abajo y está todo muy parejo en esos puntos. Dos partidos te llevan arriba, pero también si te va mal te llevan abajo, como hemos estado la mayoría. Entonces acá la tranquilidad no puede ganarnos la desesperación en todo esto. Yo he dicho en varias ruedas de prensa que esto va a ser hasta el último partido, como han sido años anteriores. Entonces hay que estar tranquilos y el punto vale oro. Los puntos valen oro. Y nosotros hemos sido los equipos que menos hemos empatado. O hemos ganado o hemos perdido. Entonces si hubiésemos empatado tres, cuatro partidos, seguramente con tres puntos más es muchísimo. Por eso le doy el valor a lo de hoy. Sobre todo cómo veníamos nosotros y cómo rescatamos este punto. Pero también porque si no queda muy descolocado. Y un punto... Recuerden que Sevilla el año pasado permaneció por un punto. Entonces al punto se lo respeta. Pero hay que ser conscientes de cada partido, cada situación y cada situación de cada equipo también. Ahora, esto nos da la tranquilidad, sobre todo a mí que soy el entrenador, de mantener calma en momentos adversos. De tratar de corregir, de darnos cuenta de qué es lo que no funciona y qué es lo que sí. Por los antecedentes. Y sobre todo porque en esta primera rueda que hoy arranca la segunda, no ha habido equipos que hayan superado ampliamente a nuestro equipo. Entonces digo que está parejo. Hoy por suerte nos vino otro... Fue el refuerzo Akor Adams. El refuerzo que no tuvimos durante todos estos partidos y pudo concretar. Entonces nosotros nos agarramos de esas cosas. De lo que es el debut y la personalidad de nuestros jóvenes. Del esfuerzo que se hace con todos los demás. La liga está pareja. Y digo que muchas veces es como que entramos en esa desesperación de pensar que todo se termina o que todo está arriba. Es largo. Es largo, va a ser sufrido, va a ser duro. Y el que mantenga calma es el que mejor va a llevar esto adelante".