LaLiga
Habrá minuto de silencio en el Elche-Sevilla: LaLiga y la RFEF acuerdan guardar minuto de silencio por los fallecidos del accidente de tren en Adamuz
Este lunes se guardará un minuto de silencio antes del inicio del encuentro entre el Elche CF y el Sevilla FC en el Martínez Valero, de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, y del Granada CF-SD Eibar, de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, en el Nuevo Los Cármenes
EP
LaLiga y los clubes, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acordaron este lunes guardar un minuto de silencio por los fallecidos del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en los partidos que restan de esta jornada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.
Según sendos comunicados de LaLiga y la RFEF, este lunes se guardará un minuto de silencio antes del inicio del encuentro entre el Elche CF y el Sevilla FC en el Martínez Valero, de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, y del Granada CF-SD Eibar, de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, en el Nuevo Los Cármenes.
La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo de un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.
Este domingo, LaLiga expresó su "más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario", transmitiendo su pésame a los familiares de las víctimas. "Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas", escribió en redes sociales.
"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Desde la RFEF queremos dar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, así como mandar todo nuestro ánimo a las personas afectadas", expresó la federación.
