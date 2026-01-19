Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Elche en el Martínez Valero: Akor Adams y Vlachodimos salvan los muebles

El Sevilla Fútbol Club salvó un importante punto en Elche con un doblete de Akor Adams que anotó de penalti el tanto del 2-2 en el descuento. Antes de ello comenzó perdiendo el cuadro de Matías Almeyda, muy desdibujado y con un precario plan de partido que lo condicionó a nuevos errores defensivos que le hicieron ponerse 2-0 en contra.

La salida del nigeriano en el segundo tiempo serviría para acortar distancias y también para rescatar un empate que sabe a gloria en un partido que estaba perdido y al que sólo Vlachodimos estaba manteniendo de pie al Sevilla.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(4) Matías Almeyda: a pesar del empate queda muy señalado por el mal partido del Sevilla, caótico tácticamente y con un plan muy precario. Lo salvaron Suazo y Akor Adams en una acción con fortuna y en un penalti que se encontró por una mano absurda de Álvaro. Cogieron al Sevilla en varias y fue Vlachodimos el que lo mantuvo con vida, pero tiene que ajustar mucho al equipo defensivamente si quiere salir de la zona baja.

Titulares

(8) Odysseas Vlachodimos: es un portero que da puntos, y cuando se une con un delantero que también los da aparecen los milagros. Salvó dos goles cantados, uno en cada parte.

(3) Juanlu Sánchez: no fue influyente en ataque ni en defensa. Descolocó a todos con un balón a Agoumé cuando este estaba de espaldas y sin ver el peligro. Sustituido al descanso.

(3) José Ángel Carmona: se queda clavado cuando Febas le gana la posición a Sow en la presión en el 1-0. Mal en la entrega. Desaprovechó un gol cantado de cabeza en el punto de penalti. Y el problema era de la prensa...

(4) Nemanja Gudelj: mala sincronía con Kike Salas en el 1-0, muy abiertos ambos. Cada vez a menos en línea de cinco.

(3) Kike Salas: debió cerrar más con Gudelj en el 1-0. Si Vlachodimos no evita en el primer tiempo el segundo de Álvaro...

(7) Oso: no para de intentarlo y la tuvo, pero le cayó a la derecha y se le notó lo zurdo que es. Sacó una falta en el segundo tiempo que se topó con el larguero y participó en el 2-1 con su disparo que desvió Peña.

(5) Batista Mendy: vio la quinta amarilla y se perderá el duelo ante el Athletic. Estrelló un balón en el larguero con un disparo lejano que hubiera supuesto el empate. Pudo cerrar mejor en el 1-0.

(4) Lucien Agoumé: quiso darse la vuelta en vez de jugar de primeras y perdió el balón del 1-0. Mejoró con el paso de los minutos, sobre todo en el segundo tiempo a la hora de buscar la remontada.

(3) Djibril Sow: fatal en la presión del 1-0 a Febas abriendo el espacio para que el jugador del Elche atacara el hueco entre Gudelj y Kike Salas, más abiertos de la cuenta. Falló un gol cantado.

(5) Peque Fernández: en un juego a trompicones no fue capaz de zafarse de un Elche que buscaba frenarlo sabiendo que era el único con capacidad técnica para influir en el juego del Sevilla. Sustituido al descanso.

(4) Isaac Romero: le regaló un gol a Sow en el primer tiempo que el suizo desaprovechó. En el mano a mano que tuvo con 2-0 se la tiró al muñeco a Iñaki Peña como Sow, fallando otro gol más.

Suplentes

(Sc) Tanguy Nianzou: saltó a destiempo a presionar en la ocasión de Valera en el 53' que salvó Vlachodimos. En ocho minutos ya dejó al descubierto su posición. En 22 se volvió a lesionar.

ELCHE (ALICANTE), 19/01/2026.- El delantero del Sevilla Akor Adams celebra tras marcar ante el Elche, durante el partido de LaLiga EA Sports que Elche CF y Sevilla FC disputan este lunes en el estadio Martínez Valero. EFE/Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

(9) Akor Adams: llevaba sin ver puerta el Sevilla desde que se fue a la Copa África y ha tenido que esperar a que termine el certamen de selecciones para volver a celebrar un gol. Hizo los dos de los nervionenses en Elche y rescató un valioso punto.

(6) Chidera Ejuke: empezó a meter al Sevilla arriba con subidas constantes por la banda y probó el disparo cada vez que pudo.

(5) Miguel Sierra: determinante con su centro provocando el penalti del 2-2

(5) Gabriel Suazo: entró en el 68' tras la lesión de Nianzou y fue junto a Akor Adams el que provocó la remontada. Una subida suya terminó en el 2-1. Se entendió bien con Oso por delante.