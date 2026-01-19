El Sevilla se juega más de tres puntos en Elche en plena caída deportiva

El Sevilla Fútbol Club afronta este lunes una cita clave en el calendario en la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Por pronto que parezca, con 18 encuentros más por delante, los sevillistas llegan al Martínez Valero jugándose tres puntos muy importantes ante un Elche que busca pasar página tras su reciente eliminación copera y enderezar su rumbo en el campeonato liguero.

Los resultados del fin de semana han conferido si cabe mayor urgencia a un triunfo a los de Matías Almeyda, que tienen el descenso ya a tan sólo un punto tras la victoria del Valencia. Se sitúa decimosexto el cuadro blanquirrojo con los chés empatados a 20 puntos por debajo y con el Alavés en la zona caliente con 19.

El equipo dirigido por el Pelado llega a este encuentro inmerso en una dinámica muy negativa, después de encadenar cuatro derrotas consecutivas en las que no han conseguido anotar ningún tanto. Tres de ellas han llegado en LaLiga, ante RC Celta (0-1), Levante (0-3) y Real Madrid (2-0), a las que se suma la eliminación en la Copa del Rey frente al Deportivo Alavés (1-0). Una racha que ha agravado la situación deportiva y ha incrementado el descontento entre la afición sevillista.

Con un margen mínimo sobre los puestos de descensos, un nuevo tropiezo en Elche podría complicar una segunda vuelta cuya obligación para los nervionenses es sumar más que en la primera para no temer por la categoría.

Matías Almeyda afronta cada semana la planificación del once condicionado por las numerosas bajas a las que se une la de Adnan Januzaj de última hora, siendo un recurso menos para el ataque en el banquillo. Alexis Sánchez que no ha entrenado en toda la semana tampoco viajará.

El extremo belga causa baja por unas molestias en el isquiotibial derecho. El jugador belga queda pendiente de evolución a falta de que se le practique una resonancia.

Todo ello hace que el técnico argentino se vea obligado a trabajar con lo que tiene y tenga que evaluar y hablar con Chidera Ejuke y Akor Adams para saber cómo se encuentran y cuántos minutos podrían ayudarlo en la batalla del Martínez Valero. Los dos han llegado a tiempo a Sevilla y se unen a la expedición rumbo a Elche. Eso sí, Almeyda no los ve para salir de inicio casi en ningún caso: "Lo veo realmente medio difícil porque ellos viajaron hoy. Hay que ver primero cómo están, todavía no los vimos. Pero sí sé que voy a poder contar con ellos durante el partido. No sé si en el minuto cero o en el segundo tiempo. Pero bueno, a diferencia de otros encuentros, ya vamos a tener dos jugadores, si salen en el banco, ofensivos, que no hemos tenido en otros partidos".

En la portería no hay debate. Odysseas Vlachodimos se ha consolidado como un titular indiscutible gracias a su fiabilidad y regularidad, siendo uno de los grandes responsables de los 20 puntos sumados por el Sevilla tras 19 jornadas. Su rendimiento sostiene al equipo en muchos tramos de la temporada.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

La defensa vuelve a estar marcada por las ausencias. Sin Azpilicueta por lesión ni Marcao por sanción, y con la opción de Nianzou como apuesta arriesgada, todo apunta a que el eje de la zaga lo formen de nuevo Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas. Castrín aparece como alternativa puntual, mientras que Fábio Cardoso no entra en los planes de Almeyda.

Almeyda aclara las bajas de Vargas y Alexis Rubén Vargas: "Nos dio esa tristeza que te da cuando las expectativas suben y por ahí duró muy poquito, él venía entrenando muy bien, estaba para los minutos que le íbamos a utilizar. Pero bueno, creo que también en este momento la parte psicológica se siente un poco todo, lamentablemente va a estar un tiempito afuera y tanto el grupo como nosotros deseándole que se pueda recuperar lo antes posible. Viene un Mundial también por delante, entonces esas cabezas juegan, se juegan muchas cosas y bueno, el momento no es el mejor y evidentemente también eso juega en contra". Alexis Sánchez: "Alexis sufrió el golpe ese que había sufrido previo al partido pasado, cuando ingresó volvió a ser golpeado en la misma zona y eso le provocó una rotura en una de las fibras de un músculo y también queda fuera descartado para este partido".

En los carriles, Juanlu ocuparía la banda derecha y Oso la izquierda. Aunque Suazo ya ha regresado, el cuerpo técnico prefiere dosificarlo para evitar recaídas. El centro del campo ofrece aún menos margen de maniobra, con Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow asentados como un trío fijo.

Arriba, las bajas de Alfon González, Rubén Vargas y Alexis Sánchez dejan a Peque e Isaac Romero como principales referencias ofensivas. Almeyda, eso sí, podrá contar con Chidera Ejuke y Akor Adams, pero se prevé que los dos comiencen en el banquillo tras volver de la Copa África con Nigeria.