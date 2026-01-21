Nianzou cae de nuevo: Almeyda arranca la semana del duelo ante el Athletic con diez ausencias en el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club comenzó este miércoles su preparación de cara al duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán del próximo sábado ante el Athletic Club. Lo hizo Matías Almeyda tras el empate sobre la bocina en Elche gracias a un gol de penalti de Akor Adams, que completó un doblete para el 2-2 final que vale oro para el Pelado como declaró posteriormente.

La primera sesión semanal transcurrió sin diez jugadores del primer equipo, cinco de ellos por lesión y cinco ausencias en las que se espera algún parte médico más.

Nianzou se une a los lesionados del Sevilla

Salvo que haya novedades a lo largo de estos tres días de cara al duelo frente al Athletic en Nervión, Matías Almeyda no podrá contar con César Azpilicueta, Rubén Vargas, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj y Alfon González. Es el chileno quien más posibilidades tiene de volver tras la contusión en la pelvis que le impidió entrenar la pasada semana. De todas formas, son ya muchas sesiones sin ejercitarse con el grupo y se antoja improbable que si llega entrara en el once.

A los cinco nombrados se ha unido esta mañana Tanguy Nianzou. El central francés entró tras el descanso en el Martínez Valero sustituyendo a Juanlu y duró 22 minutos tras pedir Nemanja Gudelj el cambio por él al verlo nuevamente lesionado. Informa el conjunto nervionense que sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral de la pierna derecha. En torno a dos o tres semanas podría estar de baja el zaguero galo nuevamente, asiduo a la enfermería de forma continuada.

Oso, en el entrenamiento del Sevilla FC esta mañana / Sevilla FC

El resto de ausentes en el Sevilla

Los otros cuatro jugadores que no se ejercitaron a las órdenes del pelado fueron Djibril Sow, Marcao, Akor Adams y Ejuke.

En el caso del suizo no se entrena por motivos personales, el brasileño se quedó en el gimnasio y los nigerianos disponen de dos días libres tras llegar de la Copa África y jugar directamente en Elche.