Sevilla FC - Athletic Club: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club volverá a la acción este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Athletic Club. Lo hará en la jornada 21 de LaLiga EA Sports ante un conjunto bilbaíno que llega a la capital hispalense tras conseguir un meritorio triunfo en Bérgamo ante la Atalanta en la séptima fecha de la Champions League, algo que lo mete en la pelea de los playoff, por lo que la visita a los de Matías Almeyda aparece justo antes del último duelo europeo en San Mamés ante el Sporting de Portugal, vital en las aspiraciones para los de Ernesto Valverde.

Décimo en la tabla aventaja en cuatro puntos sólo el Athletic al Sevilla, que quiere lograr su primera victoria como local de 2026 después de dos batacazos ante Levante y Celta, frenando el pasado lunes en Elche la mala dinámica con un doblete de Akor Adams que sirvió para lograr un punto de oro como manifestó el Pelado.

Con ese contexto ha trabajado el conjunto sevillista esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión en la que ha contado con tres regresos esperados a la par que importantes de cara al duelo ante los de Valverde.

Altas y bajas del Sevilla frente al Athletic

A falta de posibles novedades en los próximos días antes del compromiso ante el Athletic en el Sánchez-Pizjuán, Matías Almeyda sigue con el parte médico lleno y, de momento, no podrá disponer de César Azpilicueta, Rubén Vargas, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj ni Alfon González.

A esas cinco ausencias se unen de forma segura Marcao, que cumplirá su cuarto de sanción de los seis tras el Bernabéu, Batista Mendy que acarrea sanción y se ha sumado esta semana Tanguy Nianzou. El central francés había ingresado al terreno de juego tras el descanso en el Martínez Valero frente al Elche sustituyendo a Juanlu, pero su participación se quedó en apenas 22 minutos tras resentirse. El francés sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral de la pierna derecha y podría estar entre dos y tres semanas fuera.

Las buenas noticias las han protagonizado Akor Adams, Chidera Ejuke y Djibril Sow, que han vuelto a la dinámica grupal y estarán disponibles para Almeyda este sábado.

Horario del partido entre Sevilla FC y Athletic Club

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Athletic Club de Ernesto Valverde se enfrentarán en la jornada 21 de La Liga EA Sports este sábado a partir de las 18:30 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en Nervión sólo ha logrado vencer en uno el conjunto sevillista, por 1-0 el 22 de mayo de 2022. Las dos últimas visitas del Athletic al Pizjuán se han saldado con derrotas locales por 0-2 y por 0-1 la pasada campaña con un gol de Yeray en el minuto 84.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Athletic Club

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Athletic Club de Ernesto Valverde, correspondiente a la jornada 21 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.