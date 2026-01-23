Alineación probable del Sevilla ante el Athletic: la baja de Mendy puede modificar el esquema de Almeyda

El Sevilla Fútbol Club centra todos sus esfuerzos en el compromiso de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde recibirá al Athletic Club con motivo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Ernesto Valverde llegará a Nervión con la moral alta tras firmar un valioso triunfo en Bérgamo frente a la Atalanta en la séptima jornada de la Champions League, un resultado que le mantiene con opciones de acceder a los playoff europeos.

En el campeonato doméstico, el Athletic ocupa la décima posición y aventaja en cuatro puntos al Sevilla, que sigue buscando su primera victoria como local en este 2026 tras los duros tropiezos sufridos en casa ante Levante y Celta.

Los de Matías Almeyda lograron cortar la mala racha el pasado lunes en Elche, donde un doblete de Akor Adams permitió rescatar un punto que el propio técnico argentino calificó como muy valioso para el ánimo del grupo. El nigeriano será un fijo en el once este sábado en un día en el que se esperan novedades en el dibujo del Pelado.

Almeyda prepara cambios ante la sensible baja de Mendy

Almeyda sigue condicionado por un amplio parte médico. A día de hoy, no estarán disponibles César Azpilicueta, Rubén Vargas, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj ni Alfon González. Marcao cumplirá su cuarto partido de sanción y de Batista Mendy también cumple ciclo de tarjetas, convirtiéndose en una ausencia muy importante para el argentino. Tanguy Nianzou ha vuelto por sus fueros y estará otro par de semanas como mínimo fuera después de durar 22 minutos en Elche. El francés sufre una dolencia leve en el bíceps femoral derecho.

Con dicho panorama en la enfermería, cualquier once que haga el Pelado tiende a ser novedoso cada semana.

Alineación del Sevilla Fútbol Club ante el Athletic Club

No habrá movimiento en portería de aquí a final de temporada salvo que Odysseas Vlachodimos tuviera algún contratiempo físico. Se ha ganado a pulso la titularidad por decreto y está siendo el mejor del Sevilla en lo que va de campaña.

Por delante suya estará Juanlu en la derecha, nuevamente con cantos de sirena desde Italia con la Juve preguntando tímidamente pero sin decidirse a soltar dinero. Carmona, Gudelj y Kike Salas estarán en el eje con Suazo en la izquierda, que no reemplazará a Oso, puesto que el canterano podría actuar como extremo por delante del chileno. Ello le dio rédito a Almeyda en el segundo tiempo ante los de Sarabia y las bajas pueden llevarlo a repetir la idea.

Sin Mendy, el habitual 5-3-2 puede mutar a un 5-2-3, con Lucien Agoumé y Djibril Sow en el doble pivote y con menos vuelo como interiores que en otros días, teniendo que hacer ambos labores de recuperación sin el cedido del Trabzonspor por detrás de ambos.

Con Oso en la izquierda, en la derecha puede aparecer Peque, que por momentos puede unirse a Agoumé y Sow para cerrar el centro si el Athletic comienza a ganar la batalla en dicha zona.

Viene de un doblete tras su paso por la Copa África y la presencia en el once de Akor Adams parece fuera de toda duda. Isaac Romero aguardará su turno en el banquillo junto a Ejuke como opciones ofensivas para el técnico de Azul en la segunda mitad.