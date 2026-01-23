Lesión de Marcao: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

Nuevo contratiempo para el Sevilla FC. El club hispalense ha hecho oficial este viernes la lesión del central brasileño, Marcao, que no podrá estar con la primera plantilla durante varias semanas más, tras estar alejado de los terrenos de juego mientras cumplía la sanción de seis partidos en el choque ante el Real Madrid.

Tal y como era conocido, el futbolista de Londrina estaba ejercitándose con el grupo con una menor carga de trabajo en las últimas semanas, tras la dura sanción conocida por su actuación en el Bernabéu. Aún le quedaban tres partidos por cumplir aunque estará varias semanas más alejado de los terrenos de juego.

Almeyda aclara la lesión de Marcao

El entrenador Matías Almeyda ha querido explicar la situación física del central brasileño: “Marcao sufrió un golpe en noviembre. Insistió desde entonces en entrenar y jugar. Ese dolor seguía”, ha señalado Almeyda en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Athletic Club de Bilbao de este sábado.

Además, el argentino ha querido destacar públicamente el compromiso del futbolista con el equipo. “Ese compromiso se lo valoro enormemente. Desde afuera no se ve, pero desde dentro se valora muchísimo su compromiso con el club”, ha subrayado.

El entrenador ha explicado que, tras la sanción del jugador, el cuerpo técnico decidió pararlo unos días al comprobar que las molestias persistían. “Cuando fue expulsado decidimos pararlo unos días porque ese dolor seguía. Con el tiempo se le hace esa fractura”, ha indicado.

Ante esta situación, Almeyda ha reconocido que la lesión pinta mal. “Lamentablemente creo que tendrá que ser operado”, ha concluido el técnico, a la espera de que los servicios médicos determinen los plazos y el alcance de la intervención.

Parte médico del Sevilla Fútbol Club

"Marcao ha sufrido una rotura del escafoides de su pie izquierdo, según indican los servicios médicos del Sevilla FC. El central brasileño queda pendiente de evolución."

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

El tiempo de baja para el central brasileño será entre seis y ocho semanas, por lo que se perdería los partidos ante Mallorca, Girona, Alavés, Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona y Valencia. Su regreso podría estar en el tramo final de la temporada ante el Real Oviedo en la jornada 30, si los plazos más optimistas se cumplen.