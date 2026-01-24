El análisis de Matías Almeyda: "Cada punto es oro y hoy ganamos tres en una lucha intensa"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en rueda de prensa tras la importante victoria ante el Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico sevillista analizó las claves del triunfo y habló sobre el campeonato y el mercado, queriendo también recordar a Fernando Huerta y dedicándole la victoria.

Análisis del partido: "Creo que en la primera parte estábamos compitiendo bien y nos equivocamos en el tramo final del primer tiempo. Pero el partido fue bueno, fue luchado. Este grupo de jugadores deja el alma y me pongo feliz por ellos. Nos sobrepusimos a la adversidad, creo que desde 2023 no se remonta un partido aquí".

Una Liga muy comprimida en la lucha de la zona baja: "Está todo muy parejo y nosotros tenemos que pensar que cada punto es oro y hoy ganamos tres. La actitud que demuestra este grupo, esa dignidad... Nos pueden faltar cosas pero nos estamos dejando el alma".

El Athletic de Ernesto Valverde: "Estamos contentos por la victoria. El Athletic tiene un gran equipo y tengo admiración por los entrenadores que han marcado historia y tienen la humildad de Valverde".

Una victoria importante: "El equipo está sintiendo tranquilidad. Y esa tranquilidad les va a llevar a enfocarse en los partidos y transmitir energía al público, que te la devuelve. Le estamos metiendo una garra terrible a esta situación".

Defiende a la cantera: "Ver como triunfan y como se la juegan los jugadores nacidos en nuestro club, a mí me emociona. Porque sé lo que sufren ellos y sus familias".

Mercado de enero: "No voy a poner excusas. Los que estamos, lucharemos y daremos batalla. Soy entrenador, confío en el equipo que tengo y voy a intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos desde la tranquilidad".

Recuerdo para Fernando Huerta: "Quiero dedicarle la victoria a la familia de Fernando Huerta. Que sepa la familia que este grupo reza por ellos y les deseamos cariño, nada más".

Mensaje al sevillismo: "Creo en la unión. Necesitamos de nuestro público porque tenerlo a favor siempre te juega un plus. El equipo está entregando lo que tiene y desde la entrega y las victorias tenemos que enganchar al público".