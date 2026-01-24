Sevilla FC
El análisis de Matías Almeyda: "Cada punto es oro y hoy ganamos tres en una lucha intensa"
"Quiero dedicarle la victoria a la familia de Fernando Huerta, que sepa la familia que este grupo reza por ellos y les deseamos cariño, nada más"
Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en rueda de prensa tras la importante victoria ante el Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
El técnico sevillista analizó las claves del triunfo y habló sobre el campeonato y el mercado, queriendo también recordar a Fernando Huerta y dedicándole la victoria.
Análisis del partido: "Creo que en la primera parte estábamos compitiendo bien y nos equivocamos en el tramo final del primer tiempo. Pero el partido fue bueno, fue luchado. Este grupo de jugadores deja el alma y me pongo feliz por ellos. Nos sobrepusimos a la adversidad, creo que desde 2023 no se remonta un partido aquí".
Una Liga muy comprimida en la lucha de la zona baja: "Está todo muy parejo y nosotros tenemos que pensar que cada punto es oro y hoy ganamos tres. La actitud que demuestra este grupo, esa dignidad... Nos pueden faltar cosas pero nos estamos dejando el alma".
El Athletic de Ernesto Valverde: "Estamos contentos por la victoria. El Athletic tiene un gran equipo y tengo admiración por los entrenadores que han marcado historia y tienen la humildad de Valverde".
Una victoria importante: "El equipo está sintiendo tranquilidad. Y esa tranquilidad les va a llevar a enfocarse en los partidos y transmitir energía al público, que te la devuelve. Le estamos metiendo una garra terrible a esta situación".
Defiende a la cantera: "Ver como triunfan y como se la juegan los jugadores nacidos en nuestro club, a mí me emociona. Porque sé lo que sufren ellos y sus familias".
Mercado de enero: "No voy a poner excusas. Los que estamos, lucharemos y daremos batalla. Soy entrenador, confío en el equipo que tengo y voy a intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos desde la tranquilidad".
Recuerdo para Fernando Huerta: "Quiero dedicarle la victoria a la familia de Fernando Huerta. Que sepa la familia que este grupo reza por ellos y les deseamos cariño, nada más".
Mensaje al sevillismo: "Creo en la unión. Necesitamos de nuestro público porque tenerlo a favor siempre te juega un plus. El equipo está entregando lo que tiene y desde la entrega y las victorias tenemos que enganchar al público".
