El Sevilla remonta al Athletic y consigue su primera victoria en 2026 (2-1)

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Athletic Club estuvo marcado desde mucho antes del comienzo por la manifestación de los Biris Norte en Nervión contra el "secuestro" del club por parte de la directiva que preside José María del Nido Carrasco. "Estáis matando al Sevilla", rezaba en la pancarta que encabezaba la protesta.

Desgraciadamente, no sería la única pancarta de la tarde. En el interior del feudo sevillista hubo un solemne y especial homenaje en memoria de Fernando Huerta, socio durante 20 años de la entidad hispalense y miembro activo de la Peña Sevillista Triana Fans, recientemente fallecido en el accidente de Rodalies. El minuto de silencio también se hizo extensible a las víctimas de Adamuz.

En el verde de Nervión la tuvo Akor Adams a los cinco minutos tras un envío de Agoumé, topándose con Unai Simón el nigeriano en la definición.

De área a área también se personaría el Athletic en un error grave de Vlachodimos, que salió a despejar y calculó mal el bote. Galarreta no acertaría sin portero.

No dio tregua el encuentro en un inicio con muchas ocasiones en el que pudo anotar Kike Salas de cabeza. No lo haría el central moronero pero sí Gudelj minutos más tarde en una falta que botó Suazo y que prolongó precisamente Kike. Hernández Maeso, llamado por el VAR, anularía el tanto por falta del serbio sobre Paredes, quien introdujo el balón en la red.

El revés no afectaría a los de Matías Almeyda, que salvo en contadas ocasiones por malos despejes se hizo con el mando del duelo y generó oportunidades.

Fue creciendo en el partido el Sevilla, pero el primero en convertir sería el Athletic. Un centro de Yuri al segundo palo lo remató Izeta, salvando Vlachodimos antes de que atravesara la línea, pero sin poder en segunda instancia hacer nada ante el punteo de Robert Navarro.

La réplica de los nervionenses fue inmediata. Centró Juanlu por bajo desde la derecha y Peque entró desde atrás para rasear al palo largo de Unai Simón y hacer el 1-1. Al borde del descanso salvaron en área Kike y Agoumé dos remates peligrosos de los de Valverde.

El paso por vestuarios le sentó mejor al Sevilla que al Athletic, que salió con decisión a darle la vuelta al marcador. En un centro al segundo palo que iba para Isaac Romero sacó Yuri la mano a pasear de forma inocente. El lebrijano insistió en que el colegiado revisara la acción y decretó al final los once metros. Akor Adams no falló.

Con el 2-1 movió ficha Valverde con Nico Williams ingresando al campo, haciendo lo propio Almeyda con Oso para frenarlo. El canterano sevillista lo consiguió, no viéndose apenas rastro del internacional español en el Sánchez-Pizjuán.

Fue un segundo tiempo de querer y no poder de ambos equipos. Buscaba con insistencia el tercero el conjunto de Nervión y los bilbaínos el empate. Todo ello sin éxito tras intentos de Kike Salas y Akor Adams en el Sevilla y de Berenguer para el Athletic.

Se mantuvo intenso el conjunto blanquirrojo y sólido, algo que le valió para mantener la importante remontada lograda con el gol del ariete nigeriano.

Llegó la primera victoria en 2026 para el Sevilla Fútbol Club, y lo hizo en el Ramón Sánchez-Pizjuán en una tarde en la que los de Matías Almeyda cortan la mala dinámica y le ganan distancia a un descenso con muchos equipos en la lucha y que necesitará de más victorias en Nervión para que los sevillistas no sufran en la temporada. Triunfo importante para dormir cinco puntos por encima de la permanencia y undécimo en la tabla.