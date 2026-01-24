Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Athletic Club: Peque y Akor guían el camino

El Sevilla Fútbol Club consiguió una importantísima victoria ante el Athletic Club para dormir a cinco puntos por encima del descenso y ahuyentar algo los fantasmas.

Lo hizo en una tarde en la que anotó primero y vio cómo le anulaban el gol por falta previa de Gudelj a Paredes y en la que, a pesar del gol de Navarro, no se vino abajo y fue capaz de igualar al momento por medio de Peque y de darle la vuelta desde los once metros con un penalti transformado por Akor Adams.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(6) Matías Almeyda: sacar adelante una victoria en este Sevilla nunca es fácil, sobre todo cuando siempre tiene errores puntuales en defensa que dificulta el trabajo. Lo hizo ante un Athletic que apenas le hizo daño y demostrando templanza y solidez en el segundo tiempo para conservar la victoria.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: hoy no fue salvador y estuvo muy errático en el juego de pies. En el 12' midió mal en una salida y provocó una clara ocasión desperdiciada por Galarreta sin portero. Le sacó un gol a Izeta antes del descanso.

(6) Juanlu Sánchez: pudo oponer mayor resistencia en el tanto del Athletic, dejando entrar plácidamente a Robert Navarro. Se rehizo al instante dándole el gol a Peque en un buen centro.

(6) José Ángel Carmona: concentrado, frenó a Nico Williams en el tramo final del partido. Algún despiste con balón y varios controles mejorables.

(6) Nemanja Gudelj: cumplió en la zaga y ayudó a Agoumé tras el descanso cuando se adelantó al mediocampo. Le anularon un gol en el primer tiempo.

(7) Kike Salas: crea peligro cada vez que se incorpora al ataque y es inteligente en área rival. Concentrado, sólo erró en el despeje previo del gol del Athletic.

(5) Gabriel Suazo: no tuvo el mejor día a la hora de elegir los despejes y en ataque se nubla cuando pisa área rival. Cumplidor en facetas defensivas.

(7) Lucien Agoumé: le tocaba asumir el rol defensivo sin Mendy y fue capaz de darle al Sevilla lo que necesitaba. Muy atento en la resta robando y parando el juego cuando era necesario.

(4) Djibril Sow: en su línea, intrascendente. Mejoró el equipo cuando se fue tras el descanso. ¿Molestias?

(9) Peque Fernández: atraviesa un buen momento en el Sevilla y es el hombre con más calidad del conjunto de Almeyda. Golazo raseando al segundo palo. Llevó el peso del equipo y fue siempre peligroso.

(6) Isaac Romero: ha tardado mucho Almeyda en darse cuenta que mejora cuando juega con un compañero en la delantera. Se complementa bien con el nigeriano.

(8) Akor Adams: se entendió con Isaac y, lo más importante, acudió a su cita con el gol para hacer el tanto del triunfo desde los once metros. El mano a mano con Unai Simón de los primeros minutos debió acabar dentro.

Peque Fernández, del Sevilla FC, celebra un gol durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(6) Andrés Castrín: entró por Sow tras el descanso desplazando a Gudelj al pivote y ocupando su rol en la zaga. Atento y despejando toda llegada del Athletic.

(7) Oso: entró a la par que Nico Williams, al que acabó cansando hasta que su entrenador lo puso a bailar con Carmona en el final del encuentro. Cumplió una vez más en defensa.

(5) Manu Bueno: entró para ayudar en la resta y aguantar el resultado.

(3) Joan Jordán: falló en todos los duelos defensivos y cometió varias faltas peligrosas para el Athletic. Y entró en el 81'.

(5) Chidera Ejuke: no mostró su faceta vertiginosa pero sí ayudó al Sevilla a que los minutos pasaran y se enfriara el encuentro.