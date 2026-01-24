Sevilla y Athletic, duelo de urgencias entre dos históricos en horas bajas

Sevilla y Athletic Club se enfrentan este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo marcado por la necesidad y las dudas. Dos históricos del fútbol español, lejos de su mejor versión, se citan con objetivos distintos pero una urgencia común: los andaluces buscan alejarse del descenso y los rojiblancos frenar su mala racha liguera y reengancharse a la pelea europea.

El Sevilla de Matías Almeyda regresa a su estadio, donde su rendimiento está siendo uno de los grandes lastres del curso. Con solo 10 puntos de 30 posibles, es el tercer peor equipo como local y afronta el choque en la decimocuarta posición, con 21 puntos, apenas dos por encima del descenso. El empate logrado en el añadido en Elche (2-2) alivió momentáneamente la situación y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque no disipó la sensación de fragilidad.

Ese punto tuvo nombre propio, el del nigeriano Akor Adams, autor de un doblete en su regreso tras la Copa de África, y sirvió para que el técnico argentino reclamara más unión y confianza. Almeyda insiste en la necesidad de hacerse fuerte en casa y liberar a sus jugadores de la presión, especialmente ante un rival al que considera "preparado para competir en varias competiciones" y con "grandísimos futbolistas".

Las bajas, sin embargo, condicionan seriamente al conjunto hispalense. No estarán los defensas Azpilicueta, Nianzou y Marcao -este último además sancionado- ni los atacantes Alfon, Januzaj, Rubén Vargas y Alexis Sánchez. A ellos se suma la ausencia del centrocampista Batista Mendy, sancionado, lo que limita las opciones de rotación y abre la puerta a que Ejuke y Akor Adams repitan de inicio tras su impacto en Elche.

Alegría europea

El Athletic llega a Sevilla con un contexto anímico muy distinto, impulsado por su sorprendente victoria en Bérgamo ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Un triunfo que le dio vida en Europa y que contrasta con su preocupante racha liguera: solo un punto de los últimos doce posibles. Noveno en la clasificación, el equipo rojiblanco está a ocho puntos de Europa y a cinco del descenso.

En Italia, los de Ernesto Valverde firmaron una remontada memorable pese a las numerosas ausencias. Robert Navarro lideró la reacción, acompañado por Guruzeta, Nico Serrano y Oihan Sancet, en un partido que puede marcar un punto de inflexión si se confirma con buenos resultados, empezando por el duelo de este sábado y con la vista puesta en el choque europeo ante el Sporting de Portugal.

El Athletic afronta en Sevilla su sexto partido consecutivo lejos de San Mamés y volverá a viajar con muchas bajas. No estarán Lekue y Guruzeta, sancionados, ni Iñaki Williams ni Laporte, además de los lesionados de larga duración Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA. La nota positiva es la recuperación de Nico Williams, Berenguer y Yuri Berchiche, que apuntan al once.

Con ambos equipos condicionados por las ausencias y la presión del contexto, el Sánchez-Pizjuán acoge un partido de alto voltaje, en el que cada punto empieza a valer oro.

Posibles alineaciones

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow, Peque; Ejuke y Akor Adams.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; Berenguer.

Árbitro: Francisco José Hernández (C. Extremeño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. Hora: 18.30 horas.