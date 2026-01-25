Juanlu, claro sobre su futuro en el Sevilla: "Sabemos la necesitad que tiene el club, para mí es un sueño jugar aquí"

El Sevilla Fútbol Club disputó este sábado su partido 1.500 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en todas las competiciones oficiales. En él llegó la victoria 885 en Nervión ante el Athletic Club en un encuentro en el que el conjunto de Matías Almeyda consiguió por medio de Peque y Akor Adams remontar el tanto de Robert Navarro y ganar tres puntos que le permiten comenzar el domingo cinco por encima de la permanencia y en undécima posición.

Al término del encuentro habló en zona mixta Juanlu, autor de la asistencia del gol de Peque, repasando el partido y la necesidad del club de vender en el mercado.

Feliz en el Sevilla: "Yo estoy muy contento en el Sevilla. Todavía queda una semana de mercado y todos sabemos la necesidad que tiene el club. Pero yo estoy muy contento aquí en Sevilla y feliz con mi gente en mi casa. Para mí es un sueño jugar en el Sevilla".

Juanlu se estrena como capitán

Primera vez que se pone el brazalete: Sí, desde que entré con 12 años a la cantera de Sevilla son cosas que uno sueña siempre por cumplir. Y encima juntarlo con que llevo el 16, para mí es un sueño".

Importancia de la afición: "Creo que somos un equipo diferente cuando la gente está con nosotros a cuando no. Cuando vamos juntos somos mucho más difíciles de vencernos en casa. Y creo que este es el camino hasta el final de temporada".

La cantera al rescate: "Bueno, históricamente yo creo que siempre ha sido así. Cuando las cosas son más difíciles, la cantera está aquí para eso. Están todos dispuestos a ayudar y los que todavía quedan porque suban con nosotros este año. Y nosotros muy contentos de que la cantera tenga tanta importancia".

Vestuario unido: "El vestuario está más unido que nunca. Lo ha estado en los momentos más difíciles que hemos pasado y ahora más todavía".