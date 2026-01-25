Sevilla FC
El portazo de Kike Salas al mercado: "Estoy muy feliz aquí"
El central del Sevilla brilla ante el Athletic y apaga los rumores sobre su salida
Uno de los jugadores destacados en la victoria del Sevilla Fútbol Club al Athletic Club fue Kike Salas. El central moronero se mantuvo firme en facetas defensivas y creó peligro cada vez que se incorporó al ataque asistiendo a Gudelj en el tanto anulado en el primer tiempo.
Al término del partido habló en zona mixta sobre su futuro en el club acallando los rumores que lo situaban en el CSKA de Moscú e incidiendo de nuevo en la necesidad de mantener la calma en estos momentos difíciles.
Un triunfo importante: "Es una victoria que llevamos buscando tiempo, creo que el equipo la merecía, lo hemos dejado todo. Como te digo, muy importante para nosotros porque al final escalamos varias posiciones, creo. Sobre todo por la confianza y de que crean en nosotros porque vamos con muchas ganas, lo dejamos todo en el campo. Muy contento por la victoria y ya pensar en el siguiente partido".
Kike Salas pide calma y confianza en el Sevilla y acalla los rumores del mercado
Tranquilidad: "Sí, como te dije, que teníamos confianza en nosotros, que iba a llegar el momento que se iba de nuestro lado. Creo que llevábamos trabajando muy bien. Como te digo, tranquilidad y que las cosas poco a poco empiezan a salir. Confianza plena en este equipo".
Apoyo de la afición: "Sí, claro. Al final tenemos que ir todo de la mano porque nosotros lo notamos en el campo. Necesitamos todo de la energía positiva, de que caiga de nuestro lado porque últimamente no nos estaban saliendo las cosas como queríamos. Al final era todo muy negativo. Contento por el trabajo y agradecer a la afición el apoyo que nos ha dado".
Futuro en el Sevilla ante los rumores del mercado: "Claro, yo muy contento con el trabajo del equipo. Sobre lo otro no tengo nada que decir. Yo estoy muy feliz aquí en el club de mi vida. Contento de poder defender cada partido de ese escudo como si fuera el último. A seguir aquí, estoy muy contento".
