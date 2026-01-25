Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: "Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro"

El mejor jugador del Sevilla Fútbol Club en la importante victoria ante el Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue Peque Fernández. El catalán atraviesa un buen momento en la entidad nervionense y está siendo el faro del conjunto de Matías Almeyda a nivel ofensivo, canalizando como mediapunta el juego del equipo y contribuyendo con goles clave como este sábado para hacer el empate justo tras el gol de los bilbaínos.

Al término del encuentro fue nombrado MVP del partido y habló ante los micrófonos de DAZN y en Zona Mixta analizando el triunfo y esa variante que introdujo el Pelado con Isaac y Akor conviviendo en la punta de lanza por delante de él, algo que benefició a un Sevilla que llegaba al duelo con muchos jugadores en la enfermería.

Peque resume cómo fue su gol: "Muy contento por la victoria del equipo y por el esfuerzo que todos hemos hecho. El gol, pues la verdad que viene de un centro, un pase espectacular de Juanlu y bueno, pues le he pegado con todo y ha ido para adentro. El gol refuerza el trabajo que hago día a día y que hago en el campo. Al final un gol siempre es una alegría y más si se gana".

El Sevilla da un paso al frente

Análisis del partido: "Creo que el equipo ha dado un paso adelante, nos hemos dejado todo en el campo, que al final es lo importante y luego hemos sido determinantes, que es muy importante para nosotros, para el equipo, porque al final estamos haciendo un gran esfuerzo y por suerte hoy nos llevamos los tres puntos".

Feliz por los tres puntos: "Sí, habla bien, la llevamos todas a una y dejamos la vida en el campo. Luego pueden salir mejor o peor las cosas, pero yo creo que se ha visto que dejamos todo, que al final eso es muy importante y luego seguro que llegan los resultados como el de hoy".

Un Sevilla con hambre: "La verdad es que he tenido que ir yo a hablar allí, lo he visto que lo han hecho y he ido corriendo, pues ya cuando he ido corriendo ya lo habían hecho, pero habla de que el vestuario está muy junto, está muy unido. Yo creo que se ve reflejado ya en el campo, que hemos dado todo, hemos luchado por el compañero. Yo te digo, pueden salir mejor o peor las cosas, pero yo creo que hoy se ha visto un Sevilla con hambre".

Akor Adams persigue el balón durante el partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports que disputaron en el estadio Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

El cambio táctico de Almeyda

Cambio de esquema con dos puntas: "Es una posibilidad de otras muchas que intentamos, tanto el míster como el staff siempre nos intentan dar soluciones, si no es por un lado, intentan por otro. Al final estamos trabajando todos en la misma dirección, que es lo importante. Muy contentos porque hemos remontado. La semana pasada también empatamos el partido después de una situación muy en contra y eso habla muy bien del equipo y de que no se rinde".