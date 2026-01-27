Neal Maupay llega a Sevilla y Alfon pone rumbo al Villarreal cedido con opción de compra

Mañana de movimientos en las oficinas del Sevilla FC. Tal y como habían advertido en varias ocasiones Antonio Cordón y Matías Almeyda, el club necesitaba cerrar salidas para poder dar entrada a nuevos fichajes en este mercado invernal.

En el capítulo de bajas, todo apunta a que Alfon vestirá la camiseta del Villarreal tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. La operación se cerraría en forma de cesión con opción de compra a final de temporada por 7 millones de euros, según adelantó Zona Mixta. Lo cierto es que el ex del Celta ha tenido poco protagonismo con Almeyda, entre lesiones y suplencias. Únicamente ha partido de inicio en tres encuentros y anotó un gol en los diez partidos disputados.

Lesión de larga duración de Marcao

Además, el Sevilla cuenta con otra baja importante: Marcao Teixeira ha sido operado con éxito de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo. La intervención la realizaron los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio. “La operación ha tenido lugar en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, donde el central brasileño descansa, esperando el alta para regresar a Sevilla”, señaló el club nervionense en su comunicado.

Esta lesión podría mantener al futbolista varios meses fuera de los terrenos de juego, por lo que el Sevilla estudia solicitar la baja de inscripción. Con ello, se liberaría entre el 50% y el 80% de su ficha, margen que permitiría inscribir a un delantero centro, una demarcación que el equipo considera prioritaria.

Neal Maupay, el delantero elegido por Cordón

En ese sentido, el elegido por Antonio Cordón ha sido Neal Maupay, delantero francés del Olympique de Marsella. El atacante ha aterrizado en el aeropuerto en la mañana de este martes para pasar el reconocimiento médico. Maupay llegaría cedido hasta final de temporada con una opción de compra de cinco millones de euros, según avanzó Le10 Sport.

El Sevilla negocia así la cesión de un futbolista que está contando con pocos minutos esta campaña en el club de la Costa Azul, y que podría reforzar una parcela carente de goles.

En los últimos encuentros, Akor Adams ha vuelto en estado de gracia tras su paso por la Copa de África con tres tantos y se ha convertido en la referencia ofensiva. De hecho, Almeyda probó a Isaac Romero y al nigeriano para darle mayor ataque al equipo frente al Athletic. Algo que mejoró en el juego asociativo de ambos y le sirvió para darle los tres puntos. La llegada de Maupay servirá para que Almeyda pueda jugar con dos delanteros.