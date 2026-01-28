El temporal da una tregua y el Sevilla entrena con la novedad de Maupay y el regreso de Azpilicueta

El Sevilla Fútbol Club pudo finalmente ejercitarse este miércoles a pesar de la borrasca Kristin. El temporal dio una tregua y el equipo de Matías Almeyda, que en un principio iba a hacer trabajo de gimnasio ante las inclemencias meteorológicas, saltó al verde de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, contando con dos caras nuevas en una nueva sesión de cara al duelo del lunes en Mallorca, una de ellas Neal Maupay.

El nuevo fichaje del conjunto hispalense aterrizó el pasado martes por la mañana en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla donde lo esperaba su agente, Federico Pastorello. El francés llega cedido desde el Olympique de Marsella hasta final de temporada con una opción de compra de 5 millones de euros.

Lo hace el de Versalles gracias a la salida, también mediante préstamo con opción a compra, de Alfon al Villarreal, y tras dar de baja federativa en LaLiga a Marcao. El brasileño fue operado del escafoides de su pie izquierdo y estará de baja al menos cuatro meses. Con lo que se ahorra del manchego y del de Londrina encuentra Antonio Cordón el espacio salarial suficiente para que Maupay haya sido inscrito.

César Azpilicueta regresa a la dinámica grupal del Sevilla FC / Sevilla FC

Maupay se estrena y Azpilicueta vuelve

De esta forma, tanto Neal Maupay como César Azpilicueta han sido las caras novedosas en la sesión de este miércoles del Sevilla Fútbol Club. Matías Almeyda seguramente podrá contar con el galo para el choque de la jornada 22 de LaLiga ante el Mallorca, mientras que con el navarro se mantendrá la cautela.

Puede entrar el de Zizur Mayor en la citación del Pelado pero sería raro que se corrieran riesgos con un jugador que regresa de lesión y que no quiere nuevas recaídas, más con lo importante que es para el técnico argentino.

Con la incorporación de Azpilicueta se reducen a cuatro las bajas que presentará el Sevilla en Son Moix, pudiendo reducirse a tres si Alexis Sánchez mejora de su problema en la pelvis. Rubén Vargas y Tanguy Nianzou siguen en la enfermería y Marcao cumplirá un nuevo partido de sanción.

Comunicado del Sevilla FC sobre el fichaje de Neal Maupay

"El Sevilla FC y el Olympique Marsella han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de temporada, con opción de compra, del delantero franco-argentino Neal Maupay (Versalles, 14 de agosto de 1996). Formado en las categorías inferiores de OGC Niza desde los once años, con solo 16 se convertiría en el tercer jugador más joven en debutar en la Ligue 1, con solo 16 años y 32 días. No fue un estreno anecdótico, pues en esa primera temporada acabaría disputando 15 partidos ligueros y cuatro entre ambas copas, con cuatro goles en su haber. En las dos campañas siguientes, en las que compaginó el primer equipo y el filial, sumó 39 partidos y siete goles más a su cuenta en Niza.

En el verano de 2015, recién cumplidos los 19 años, firma por el Saint-Ettiene, donde completa la temporada 2015/16 con un balance de 29 partidos, cinco goles y dos asistencias. Debuta además en competición europea, disputando tres partidos de UEFA Europa League. Eso sí, de cara a la temporada siguiente se marcha cedido al Stade Brestois de la Ligue 2, con el que anota 13 goles en 32 partidos. Tras la cesión no vuelve a Saint-Ettiene y comienza su aventura en Inglaterra con solo 21 años, recalando en el Brentford FC de la Championship. En dos temporadas completas juega nada menos que 95 partidos oficiales, en los que firma 41 goles. Números que le permiten dar el salto a la Premier League de la mano del Brighton & Hove Albion FC en el verano de 2019.

Pronto se hace indiscutible en los seagulls y de hecho juega 37 partidos ligueros en su primera campaña -y uno de FA Cup- y marca diez goles. Guarismos que casi replica en la 2020/21 -36 partidos y ocho goles- y en la 2021/22 -35 partidos y nueve goles-. Una regularidad que le permite subir un nuevo escalón en el verano de 2022, ya con 26 años, en el que firma por el Everton FC. En Liverpool juega 29 duelos oficiales y anota un gol. En el ejercicio siguiente disputa tres partidos con los toffees, pero vuelve cedido al Brentford para jugar 34 partidos y convertir ocho goles. Ya en el verano de 2024 se produce su vuelta a Francia, traspasado al Olympique de Marsella. En el conjunto del Velodrome ha jugado 28 partidos y marcado seis goles en esta temporada y media. A nivel internacional, Maupay ha competido con la selección francesa en todas las categorías de base hasta la sub-21".