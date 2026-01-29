Peque, sincero sobre su rendimiento en el Sevilla: "Es un proceso y las cosas acaban llegando"

El Sevilla Fútbol Club entrenó por segundo día consecutivo tras los días de descanso que tuvo la plantilla después de la importante victoria al Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo volvió al trabajo condicionado por el temporal Kristin, aunque en una tregua del mismo pudieron saltar el miércoles al verde en una sesión con mayor carga de gimnasio.

El entreno de esta mañana estuvo marcado también por el buen ambiente y las celebraciones de cumpleaños de Akor Adams y Carmona. Maupay se ejercitó por segundo día consecutivo al igual que Azpilicueta.

Al término de la sesión atendió Peque a los medios de comunicación en la rueda de prensa de jugador intersemanal.

Peque, en su mejor momento: "El partido el otro día está claro que fue muy bueno, una victoria que veníamos buscando y que es muy importante para nosotros, nos va a dar mucha confianza para lo que viene y respecto al partido que nos viene que es el Mallorca, pues sabemos que va a ser un partido muy difícil, ellos en casa, la verdad que los números hablan, se están haciendo muy fuertes, entonces bueno, tenemos que ir a dejarnos la vida para llevarnos los tres puntos. En lo personal, la verdad que estoy contento, la verdad que el míster me está dando mucha confianza y bueno, intento siempre dar el máximo, responder en el campo que al final es lo importante y bueno, sí puede ser uno de los mejores momentos que he tenido en lo personal, pero creo que puedo dar muchísima más y en eso estamos".

Cómo ve a Neal Maupay: "La verdad que han sido dos entrenos con él y bueno poco a poco conociéndolo, la verdad que lo veo bien, está trabajando como uno más ya de grupo y bueno, de nuestra parte intentar ayudarlo en lo que se pueda, en que se adapte lo antes posible para que él también nos dé su fútbol y bueno, es importante sumar más jugadores a la causa y bueno, contento".

Vestuario unido: "La verdad que el grupo está muy unido, hay muchos jugadores que cuando la cosa va mal, pues intentan transmitir esa confianza, esa tranquilidad, jugadores con experiencia y bueno, en ese sentido tenemos grandes jugadores, tenemos grandes profesionales y bueno, tenemos muchos líderes también ahí en el vestuario que ayudan en todo, así que en ese sentido estamos tranquilos".

Contento con Almeyda: "Con Matías la verdad que muy contento, ya te digo, nos transmite a todos mucha confianza y bueno, la verdad que estamos haciendo todos un gran trabajo para que esto vaya hacia adelante".

Cómodo tras dos puntas: "Me intento adaptar en lo que me toque, ¿no? Sí que es verdad que bueno, al final esa posición por detrás de los delanteros, la verdad que me siento cómodo y bueno, como te digo, intento adaptarme en lo que me toque para ayudar al equipo".

Ovacionado por la afición: "Creo que es algo muy bonito para cualquier jugador y bueno, en ese aspecto agradecer a la afición y ya te digo, creo que estoy bien pero estoy para mucho más, así que aún me queda mucho por dar".

Mercado invernal: "Lo primero, yo quiero triunfar aquí, que vaya bien aquí tanto en lo personal como en lo colectivo, entonces no hay nada que mirar y en lo segundo, la verdad que en eso, en lo que respecta a eso, no te puedo ayudar porque al final no es mi trabajo. Te puedo decir que los que estamos, estamos trabajando con todo y para sacar esto. Si viene una incorporación, bienvenida sea".

Respondiendo a las expectativas: "Creo que cuando se viene a un club, cualquier jugador viene con unas expectativas altas, con ganas de ayudar y bueno, sí que es verdad que al igual no nos ha dado todo lo que te puedes imaginar desde el inicio, pero esto, como digo bien, es un trabajo, es un proceso, es insistir y creo que si uno cree en él y cree en lo que hace, pues las cosas acaban llegando y ya te digo, esto lo que hablas y si yo estoy aportando y todo eso también lo que hablas de que el equipo me ayuda para ello, mis compañeros, el míster, el staff, en que ponen hincapié en que cada uno de nosotros mejoremos y bueno, en eso estamos".

Centrado en partido a partido sin mirar a más: N"o hablamos de eso porque sabemos que si ganamos dos partidos somos los mejores, si perdemos somos los peores, entonces lo que hay que hacer es ir al partido de Mallorca con la máxima actitud para llevarnos los tres puntos y luego ustedes ya habláis de eso. Nosotros nos centramos en lo siguiente, que es lo importante".

Sistema defensivo hombre a hombre de Almeyda: "Alocada yo no lo diría. Es nuestra forma de plantar los partidos y vamos al máximo con ella la verdad y nos sentimos bien. Yo creo que el equipo compite todos los partidos, se puede ganar, se puede perder, pero siempre estamos dentro del encuentro y yo creo que nos beneficia y vamos a insistir en esto. Y sí que es verdad que estamos trabajando para ver si se puede mejorar en esto, en lo otro, pues en eso estamos".

¿Afecta al vestuario la situación social del Sevilla?: "Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, sabiendo la responsabilidad que tenemos obviamente, pero estando tranquilos. Al final es un partido de fútbol, es lo que hacemos todas las semanas, entonces bueno, estando tranquilos y dejándonos todo como lo hicimos el otro día".

Día a día en el Sevilla: "La verdad es que dentro del vestuario estamos todos en la misma dirección. Creo que eso es muy importante y luego sabemos dónde estamos, sabemos que somos profesionales, sabemos que en el fútbol todo el mundo quiere ganar y bueno, cuando las cosas vienen mal pues intentar estar lo más tranquilos posible, cuando vienen bien igual, estar lo más tranquilos posible y a partir de ahí mantener esa línea media y en el sentido mental, que creo que es muy importante y luego pues sí que obviamente queremos intentar conseguir una regularidad de sumar puntos y en eso estamos".