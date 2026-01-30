Almeyda, pendiente de Azpilicueta: trabajo al margen y zaga en el aire

El Sevilla Fútbol Club volvió este viernes a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con un foco claro que va más allá de los nombres nuevos o de la irrupción de la cantera: la ausencia de César Azpilicueta en una sesión clave de preparación para el duelo del lunes ante el RCD Mallorca.

El navarro no saltó al césped con el resto del grupo y realizó trabajo específico, una circunstancia que reabre la incógnita sobre su presencia en la convocatoria para Son Moix y obliga a Matías Almeyda a extremar la prudencia.

La situación de Azpilicueta contrasta con lo vivido apenas unos días atrás, cuando el experimentado defensor había regresado a la dinámica grupal tras superar sus problemas físicos. Su reaparición fue una gran noticia aunque en el cuerpo técnico y en el seno del futbolista son conscientes de que deberá volver a los terrenos de juego poco a poco con el fin de evitar una nueva recaída.

Nico Guillén entrena con el primer equipo el día de su cumpleaños / Sevilla FC

Y es que el parte médico no da tregua. Almeyda sigue contando con las bajas de Marcao, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a las que se suma la sanción de Nemanja Gudelj por cinco amarillas. En ese escenario, cualquier contratiempo adicional se mira con lupa, especialmente cuando afecta a un jugador llamado a liderar la retaguardia.

La ausencia de Azpilicueta en la sesión de este viernes no implica su descarte definitivo, pero sí mantiene la duda abierta hasta última hora en una zaga que puede estar conformada por Carmona, Castrín y Kike Salas, con claro sello de la carretera de Utrera.

Nico Guillén entrena antes de renovar con el Sevilla

En una jornada marcada por esa incógnita, el entrenamiento dejó una imagen simbólica que apunta al futuro del club. Nico Guillén, que este viernes cumplió 18 años, se ejercitó por primera vez con el primer equipo sin formar parte del habitual grupo de canteranos que completan las sesiones. El centrocampista onubense fue recibido con un pasillo por sus compañeros, un gesto que sirvió de bienvenida a una nueva etapa en su todavía corta carrera.

En el club tienen claro que su progresión no ha pasado desapercibida y la renovación hasta 2029 ya es una realidad, ampliando por tres años más su vinculación con el Sevilla y con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.