Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Huelva víctimas AdamuzReacciones familiares víctimas AdamuzPrecio alquiler SevillaAlertas viernesTransformación Sevilla EsteNúmeros Antony BetisNómina funcionariosArzobispo restauración Macarena
instagramlinkedin

Sevilla FC

Almeyda, pendiente de Azpilicueta: trabajo al margen y zaga en el aire

El defensa navarro se quedó en el gimnasio haciendo trabajo específico y Nico Guillén se estrenó con el primer equipo en el día de su cumpleaños y de su renovación

José Ángel Carmona, en el entrenamiento del Sevilla FC esta mañana

José Ángel Carmona, en el entrenamiento del Sevilla FC esta mañana / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club volvió este viernes a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con un foco claro que va más allá de los nombres nuevos o de la irrupción de la cantera: la ausencia de César Azpilicueta en una sesión clave de preparación para el duelo del lunes ante el RCD Mallorca.

El navarro no saltó al césped con el resto del grupo y realizó trabajo específico, una circunstancia que reabre la incógnita sobre su presencia en la convocatoria para Son Moix y obliga a Matías Almeyda a extremar la prudencia.

La situación de Azpilicueta contrasta con lo vivido apenas unos días atrás, cuando el experimentado defensor había regresado a la dinámica grupal tras superar sus problemas físicos. Su reaparición fue una gran noticia aunque en el cuerpo técnico y en el seno del futbolista son conscientes de que deberá volver a los terrenos de juego poco a poco con el fin de evitar una nueva recaída.

Nico Guillén entrena con el primer equipo el día de su cumpleaños

Nico Guillén entrena con el primer equipo el día de su cumpleaños / Sevilla FC

Y es que el parte médico no da tregua. Almeyda sigue contando con las bajas de Marcao, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, a las que se suma la sanción de Nemanja Gudelj por cinco amarillas. En ese escenario, cualquier contratiempo adicional se mira con lupa, especialmente cuando afecta a un jugador llamado a liderar la retaguardia.

La ausencia de Azpilicueta en la sesión de este viernes no implica su descarte definitivo, pero sí mantiene la duda abierta hasta última hora en una zaga que puede estar conformada por Carmona, Castrín y Kike Salas, con claro sello de la carretera de Utrera.

Nico Guillén entrena antes de renovar con el Sevilla

En una jornada marcada por esa incógnita, el entrenamiento dejó una imagen simbólica que apunta al futuro del club. Nico Guillén, que este viernes cumplió 18 años, se ejercitó por primera vez con el primer equipo sin formar parte del habitual grupo de canteranos que completan las sesiones. El centrocampista onubense fue recibido con un pasillo por sus compañeros, un gesto que sirvió de bienvenida a una nueva etapa en su todavía corta carrera.

Noticias relacionadas y más

En el club tienen claro que su progresión no ha pasado desapercibida y la renovación hasta 2029 ya es una realidad, ampliando por tres años más su vinculación con el Sevilla y con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

TEMAS

  1. Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
  2. El ataque de Carmona a la prensa tras la derrota del Sevilla: 'Esto es veneno
  3. Sergio Ramos y su hermano aterrizan en Sevilla para reactivar la compra del club: una operación que superará los 400 millones
  4. Elche CF - Sevilla FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
  5. Sevilla FC - Celta de Vigo: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
  6. El Levante desata una tormenta en Nervión en el comienzo de 2026 ante un Sevilla calamitoso (0-3)
  7. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Athletic Club: Peque y Akor guían el camino
  8. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Elche en el Martínez Valero: Akor Adams y Vlachodimos salvan los muebles

Almeyda, pendiente de Azpilicueta: trabajo al margen y zaga en el aire

Almeyda, pendiente de Azpilicueta: trabajo al margen y zaga en el aire

Peque, sincero sobre su rendimiento en el Sevilla: "Es un proceso y las cosas acaban llegando"

El temporal da una tregua y el Sevilla entrena con la novedad de Maupay y el regreso de Azpilicueta

El temporal da una tregua y el Sevilla entrena con la novedad de Maupay y el regreso de Azpilicueta

Neal Maupay llega a Sevilla y Alfon pone rumbo al Villarreal cedido con opción de compra

Neal Maupay llega a Sevilla y Alfon pone rumbo al Villarreal cedido con opción de compra

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC y alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC y alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

El portazo de Kike Salas al mercado: "Estoy muy feliz aquí en el club de mi vida"

Juanlu, claro sobre su futuro en el Sevilla: "Sabemos la necesitad que tiene el club, para mí es un sueño jugar aquí"

Juanlu, claro sobre su futuro en el Sevilla: "Sabemos la necesitad que tiene el club, para mí es un sueño jugar aquí"

El Sevilla remonta al Athletic y consigue su primera victoria en 2026 (2-1)

El Sevilla remonta al Athletic y consigue su primera victoria en 2026 (2-1)
Tracking Pixel Contents