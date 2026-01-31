Alineación probable del Sevilla ante el Mallorca: Maupay puede ser la sorpresa de Almeyda en Son Moix

El Sevilla Fútbol Club ya mira de frente el cierre de la jornada 22 de LaLiga EA Sports con una salida de máxima exigencia al Estadi Mallorca Son Moix (lunes, 2 de febrero, 21:00 horas), un duelo marcado por la tensión clasificatoria y por la necesidad nervionense de darle continuidad a las sensaciones de las últimas semanas.

Los de Matías Almeyda llega con algo más de calma tras el triunfo ante el Athletic en el Ramón Sánchez-Pizjuán, una victoria que sirvió para tomar oxígeno y reforzar la idea de competir desde el bloque y el oficio. Aun así, el Sevilla sigue teniendo una asignatura pendiente lejos de casa: no gana como visitante desde el 0-1 en Vallecas del 28 de septiembre, y Son Moix aparece como otro escenario incómodo para romper la sequía.

Enfrente estará un Mallorca de Jagoba Arrasate que vive el partido como una final. En un contexto así, cualquier detalle importa, y para Almeyda, el detalle vuelve a ser el de casi siempre: la enfermería.

Almeyda, sin Gudelj y con la enfermería condicionando

El argentino tiene un contratiempo serio en la línea defensiva: Nemanja Gudelj no viaja por acumulación de amarillas, una baja sensible por su papel como central-líbero en el 5-3-2 o 5-2-3 si decide mantener el plan contra los de Valverde.

La parte positiva llega en forma de regresos parciales. César Azpilicueta volvió a ejercitarse con el grupo en el penúltimo entrenamiento y se apunta a la convocatoria, aunque en el club manejan la situación con prudencia tras tantas recaídas. Con Alexis Sánchez ocurre algo parecido: ya se ha reincorporado progresivamente a la dinámica y también puede ser alternativa, más como recurso desde el banquillo que como titular.

En el capítulo de bajas seguras, el Sevilla tiene tres nombres subrayados: Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj siguen fuera. Además, Nianzou ha reaparecido en el trabajo colectivo, pero todo indica que, si entra en lista, será con el freno de mano puesto. El Pelado ofrecerá luz sobre el galo este domingo en la rueda de prensa.

Y ojo con Djibril Sow: el suizo arrastra molestias y ya obligó a Almeyda a mover piezas en jornadas recientes, por lo que su presencia en el once dependerá de cómo llegue al tramo final de preparación.

La apuesta se mantiene: 5-2-3 y ¿Maupay en el once?

Con la línea de cinco ya instalada como plan A, lo más lógico es que Almeyda no toque lo que le está dando competitividad. El mercado y los últimos partidos han reforzado esa idea: el Sevilla se siente más cómodo en el 5-3-2, especialmente cuando no puede permitirse partidos abiertos.

En portería no se esperan inventos: Odysseas Vlachodimos se ha asentado como un pilar del equipo y vuelve a apuntar a titular.

La gran decisión está detrás. Sin Gudelj, Carmona y Kike Salas parecen fijos y el sitio del serbio lo pelea un nombre que va ganando fuerza: Andrés Castrín, con muchas papeletas para actuar como central de cierre (o incluso como líbero, según alturas).

En los carriles, la fotografía más repetida coloca a Juanlu a la derecha y a Suazo en el perfil izquierdo, dos jugadores clave para estirar al equipo cuando toca respirar. Oso esperaría su turno en el banco para aportar dinamismo en la segunda mitad.

En la sala de máquinas, la vuelta de Batista Mendy tras sanción le abre el camino al once y, junto a él, Lucien Agoumé parece imprescindible por piernas y lectura defensiva. La tercera plaza es la que más dudas genera: si Sow no llega para salir de inicio, Peque puede ganar peso por dentro para sostener la segunda jugada y enlazar con los puntas. Con la posible inclusión del catalán sentando al suizo viraría en parte ese 5-3-2 inicial por un 5-2-3.

Arriba, Akor Adams es intocable por estado de forma y peso ofensivo. Su acompañante apunta a ser Isaac Romero, aunque el gran "caramelo" del partido es Neal Maupay, ya integrado y con opciones reales de debutar si el guion lo pide. Igual hasta sale de inicio el de Versalles.