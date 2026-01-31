RCD Mallorca - Sevilla FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club cerrará la jornada 22 de LaLiga EA Sports este próximo lunes con una visita siempre exigente al RCD Mallorca. El conjunto de Matías Almeyda afronta el duelo en Son Moix con la necesidad de seguir sumando tras su victoria al Athletic para no complicarse en la clasificación y, sobre todo, para dar continuidad a las sensaciones ofrecidas en las dos últimas jornadas del campeonato.

Los sevillistas llegan a la cita con la presión habitual que acompaña a cada salida lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán esta temporada, donde lleva sin ganar desde el 28 de septiembre en Vallecas, pero también con la convicción de que el equipo empieza a mostrar una versión más sólida, especialmente en el plano competitivo. Enfrente estará un Mallorca que, con Jagoba Arrasate al frente, ha convertido su estadio en un escenario incómodo, apoyado en un bloque intenso y en la fiabilidad defensiva como principales argumentos.

Altas y bajas en el Sevilla

Almeyda podrá contar este lunes al menos con una cara nueva, la de Neal Maupay en la delantera. El ariete francés, ya inscrito, podría debutar con la elástica nervionense en Palma e incluso acompañar de inicio a Akor Adams en punta con Peque por detrás repitiendo el esquema que tan buenas sensaciones le dio al Sevilla frente al Athletic.

El técnico argentino también sabe que no podrá contar con Nemanja Gudelj, que cumplirá partido por acumulación de amarillas, aunque recupera a Batista Mendy tras haber cumplido sanción por dicho motivo en la jornada anterior.

Una vez más volverá a estar condicionado por las bajas, un mal que ha acompañado al conjunto hispalense durante todo el curso. Es duda César Azpilicueta, que alterna sesiones en campo en dinámica grupal con trabajo específico, y los que no estarán con seguridad serán Marcao, Rubén Vargas, Alexis Sánchez y Tanguy Nianzou.

La principal incógnita vuelve a situarse en torno al chileno, a Alexis Sánchez, que arrastra molestias en la pelvis y será duda como Azpilicueta hasta última hora, dependiendo de su evolución en las sesiones previas al viaje, aunque por el momento sigue sin ejercitarse con normalidad.

Horario del partido entre el RCD Mallorca y el Sevilla FC

El RCD Mallorca de Jagoba Arrasate y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se medirán en la jornada 22 de LaLiga EA Sports este lunes a partir de las 21:00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix.

El feudo bermellón no ha sido históricamente un campo sencillo para el Sevilla. En las últimas visitas ligueras, el balance ha sido equilibrado, con partidos muy cerrados y marcadores ajustados. Sin ir más lejos, los dos enfrentamientos más recientes en Palma se resolvieron con empate a cero y por la mínima a favor del Mallorc.

Dónde ver por televisión el RCD Mallorca-Sevilla FC

El encuentro entre el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en directo por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) para los establecimientos públicos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto, así como toda la información previa y posterior al choque.