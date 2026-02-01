La defensa de Matías Almeyda a Januzaj: "Se bajó el sueldo para seguir acá"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento este domingo, en el que no estuvieron Marcao, Vargas y Januzaj, ausencias confirmadas para el duelo de este lunes en Son Moix.

Estado de Azpilicueta y Nianzou: "Azpilicueta y Nianzou vienen bien en sus procesos de rehabilitación, pero tenemos que ver bien si entran en la convocatoria".

Confianza en el proceso: "Seguridad en nosotros mismos y en que mientras dependa de nosotros vamos a dar batalla hasta donde sea por la historia que tiene este club, por lo que significa y porque hay momentos en los cuales se sufre y cuando se sufre hay que ponerle el alma. Esa es la única manera que tengo y que conozco".

La importancia de empatar antes que perder: "Es lo fundamental, es lo que nos ha costado porque fíjense que cuando los torneos son tan apretados entre tantos equipos un punto a veces es muchísimo y repito, nuestro equipo el año pasado se salvó por un punto. Entonces hay momentos en los cuales, fíjense que los discursos de nosotros los entrenadores son totalmente diferentes porque a algunos un punto es una derrota y para otros un punto es oro, pero depende de la situación. Entonces hay que adecuarse en tiempo, forma y momento. Y el momento por ahí es cuando empatas y sumar. Acá tenemos que sumar y mezclar durante muchos partidos puntos, es lo que necesitamos, es lo que no hemos podido hacer. Pero si esta segunda rueda arrancamos y tenemos que seguir en ese camino".

No mira al mercado: "Desde el primer día dije que no tengo excusas y banco a los jugadores que tengo va a morir. Para mí son ellos y ellos están dando la vida en cada entrenamiento, tienen compromiso, se alientan entre ellos y creo que están identificando el momento, lo están aceptando con personalidad y de hecho estos últimos dos partidos hemos seguido la frase que tanto se nombra acá, Sevilla nunca se rinde. Bueno, esa es una frase que hay que hacer la realidad y no de la boca para afuera. Y la estamos haciendo dentro de la cancha y ojalá que así siga. No nos rendimos, no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando hasta el final".

Gattoni: "Lo tengo en consideración al igual que todos sus compañeros. Hace ya un mes que lo entreno, se lo ve un gran profesional. Y tendrá su momento como lo han tenido todos y como lo tienen todos. Y de todos tenemos que sacar algo. Entonces, se va a preparar y en un momento le tocará como al resto de sus compañeros".

La reflexión de Almeyda sobre Januzaj

Cómo está Januzaj: "Januzaj está en ese proceso de rehabilitación, va avanzado. Y esperemos pronto tenerlo también. Cuando tengamos todos los jugadores de disposición es un problema para mí, pero es un lindo problema. El fútbol me hace conocer jugadores, me hace conocer personas. Y me hace conocer al jugador y persona. El tema de Januzaj me ha hecho conocer un jugador que estaba bajo tierra. Con una grandísima persona que hay que hablarle, que hay que darle confianza. Porque en su momento lo hizo muy bien. Y es verdad que no ha tenido esa suerte para tener la continuidad de poder crecer en minutos. Porque las dos veces que estaba bien tuvo un problemita. Pero bueno, esperemos que se recupere. Es uno de los que se bajó su sueldo para seguir acá. Entonces, ¿cómo no le voy a dar valor? Porque piensa en sus compañeros, piensa en un club que jugó poco. Y eso lo llamo compromiso como muchos de los chicos que están. Entonces deseo que se recupere. Y el día que le dije, el día que hice un gol en Copa. Y le he dicho, el día que hagas un gol en torneo me meto a la cancha a abrazarte. Porque estamos todos para darle cariño a nuestros jugadores. Sabiendo que pueden dar. Y yo soy de los que creen en ellos. Porque los entreno, porque estoy todos los días. Y porque los considero como personas".