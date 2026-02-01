El Sevilla aplaza su viaje a Mallorca debido a un problema técnico en el avión

La expedición del Sevilla FC ha modificado su plan de viaje a Palma de Mallorca después de detectar un problema técnico en el avión que debía trasladar al equipo en la tarde de este domingo, en la víspera del partido de Liga.

El conjunto andaluz tenía previsto desplazarse por vía aérea para cerrar el lunes la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, pero finalmente volará en la mañana del mismo día del encuentro.

Decisión del club

Según ha explicado el propio club, existía la opción de viajar este domingo en otro avión, aunque la entidad decidió priorizar el descanso de los jugadores y no retrasar la llegada a Mallorca con un cambio de planes de última hora.

La convocatoria está formada por 23 futbolistas, elegidos por el técnico argentino Matías Almeyda, que permanecen concentrados a la espera del nuevo desplazamiento.

Noche en la ciudad deportiva

La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva del Sevilla, desde donde partirá el lunes rumbo a Palma de Mallorca. El encuentro ante el RCD Mallorca está programado para las 21.00 horas.

El Sevilla también ha querido agradecer a la compañía aérea encargada del traslado su disposición para ofrecer alternativas de vuelo, pese a que finalmente se optó por aplazar el viaje.