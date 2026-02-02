El Mallorca golea al Sevilla con una segunda parte arrolladora (4-1)

El Mallorca firmó este lunes una victoria de prestigio ante el Sevilla (4-1) en un partido que se rompió tras el descanso y en el que el conjunto bermellón mostró su versión más certera y ambiciosa. Los de Palma pasaron por encima de los de Nervión y logran una victoria que le permite salir de la zona de descenso tras una segunda mitad brillante en la que exhibió pegada y personalidad. Los goles de Muriqi, Samu Costa, Sergi Darder y Pablo Torre neutralizaron el tanto del debutante Neal Maupay y dejaron sin respuesta a un Sevilla que se diluyó tras el descanso.

El duelo tenía aroma de final para ambos conjuntos. El Mallorca había pasado toda la semana en puestos de descenso y no podía permitirse un tropiezo en Son Moix frente a un Sevilla igualmente inmerso en la pelea por escapar de la zona baja. Con ese contexto, el partido arrancó con valentía por parte de los dos equipos, especialmente del conjunto andaluz, con Almeyda apostando de inicio por Maupay, que respondió con personalidad en su estreno.

Los bermellones no tardaron en encontrar premio a su insistencia. En el ecuador del primer tiempo, una acción individual de Jan Virgili acabó con penalti tras una zancadilla de Carmona, señalada por el colegiado tras la revisión en el VAR. Desde los once metros no falló Vedat Muriqi, el futbolista que mejor se mueve en este tipo de escenarios. El delantero kosovar alcanzó así los 15 goles, igualando su mejor registro en la isla cuando aún restan 16 jornadas por disputarse.

El Sevilla reaccionó sin venirse abajo. Akor Adams rozó el empate con una buena acción que obligó a Leo Román a emplearse a fondo, pero el protagonismo sería para Maupay. Al filo del descanso, el francés conectó un potente disparo desde fuera del área que limpió la escuadra y devolvió la igualdad al marcador.

Lejos de acusar el golpe, el Mallorca salió del vestuario con una entereza poco habitual esta temporada. Apenas reanudado el juego, volvió a aparecer Virgili, que ganó línea de fondo y, tras un recorte, sirvió el balón al segundo palo para que Samu Costa adelantara de nuevo a los locales.

Ese gol marcó un punto de inflexión. El Sevilla se mostró más nervioso y errático, incapaz de sostener el ritmo del Mallorca pese a los intentos de Almeyda con las entradas de Alexis Sánchez y Ejuke. En medio de las dudas visitantes llegó el tercer tanto: otra llegada del mediocentro portugués acabó con un pase de la muerte que Muriqi no pudo culminar, pero cuyo rechace desvió Sergi Darder hacia su propia cuenta goleadora.

El conjunto hispalense lo intentó hasta el final, pero ni encontró fluidez en ataque ni concedió el Mallorca las facilidades de semanas anteriores. Ya en el último suspiro, Pablo Torre redondeó la noche con el cuarto gol, estrenándose como goleador con la camiseta bermellona tras un inicio de curso complicado.

La victoria permite al Mallorca escalar hasta la decimocuarta posición, igualado a puntos con el Sevilla y con el golaveraje ganado. Para los hispalenses, la derrota supone cortar la racha de dos partidos sin perder y regresar a la incertidumbre tras el reciente triunfo ante el Athletic.